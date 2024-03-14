İlham Aliyev’den Ermenistan mesajı: Barışın sağlanabileceğini görüyoruz, istiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 11. Küresel Bakü Forumu’nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelerin başladığına dikkat çekerek "Barışın sağlanabileceğini görüyoruz, istiyoruz. Artık bu bölgedeki düşmanlığa son vermenin zamanı gelmiştir” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelerin başladığına dikkat çekerek “Barışın sağlanabileceğini görüyoruz, istiyoruz” dedi.

Aliyev, bölgedeki düşmanlığa son verilmesi gerektiği yönünde ifadeler kullandı.

Aliyev, bu yıl 11’inci düzenlenen Küresel Bakü Forumu'nda konuştu.

Aliyev, son gerçekleştirilen toplantıdan bu yana dünyada ve bölgede birçok olay yaşandığını belirterek, “Esas jeopolitik değişim Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tamamen yeniden sağlanmasıdır. Bu çok ciddi bir jeopolitik değişimdir. Uzun süredir çözüm bekleyen çatışmaların çözümü konusunda bunun olumlu sonuçlarını gördük. Artık Ermenistan'la barışa şimdiye kadar gördüğümüzden daha yakınız. Güney Kafkasya'nın bağımsızlık tarihinde barış hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bu, İkinci Karabağ savaşının sonucudur” dedi.

“BÖLGEDEKİ DÜŞMANLIĞA SON VERMENİN ZAMANI GELMİŞTİR”

Azerbaycan’ın yasadışı işgale ve etnik temizliğe maruz kaldığını vurgulayan Aliyev, “Tüm tarihi gerçekler açıktı ve biz adaleti ve uluslararası hukuku kendimiz yeniden sağladık. Kimse bize yardım etmedi. Biz bunu kendimiz yaptık, güçlü bir siyasi iradeye ve potansiyele sahip olduğumuzu gösterdik. Çünkü güçlü askeri yetenekler ve halkın birliği olmadan başarılı olamazdık. Ermenistan Başbakanı'nın ‘Karabağ Ermenistan'dır ve nokta’ açıklaması, hem uluslararası hukukun tamamen ihlali, hem de böyle bir ülke için çok büyük bir iddiaydı. Topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutabileceklerini sandılar. Onlar, Eylül-Kasım 2020'de düzenlenen operasyonlarda derslerini aldılar” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın barış sürecini sürdürmeye hazır olduğunu belirten Aliyev, “İki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler artık yeniden başladı. Barışın sağlanabileceğini görüyoruz, istiyoruz. Tarihsel adaleti ve uluslararası hukuku yeniden tesis ettik. Artık bu bölgedeki düşmanlığa son vermenin zamanı gelmiştir” diye konuştu.

FRANSA’YA TEPKİ

Fransa'nın Azerbaycan’a yönelik tutumunun uluslararası toplumun tutumuyla çeliştiğini kaydeden Aliyev, “Fransa ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 1990'lı yılların başında olumlu yönde gelişiyordu. Ancak Fransız hükümeti, İkinci Karabağ Savaşı ve terörle mücadele operasyonlarında Azerbaycan’a yönelik tepkisi doğru değildi. Bu aslında egemenliğimizi yeniden sağladıktan sonra nelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu aslında çifte standartların göstergesidir” dedi.

Fransa’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya askeri güç göndereceği yönündeki açıklamalarına değinen Aliyev, “Bu konu bizim toprak bütünlüğümüzün yeniden sağlanması olduğunda ise Fransa, Azerbaycan'ı cezalandırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.