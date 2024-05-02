İlhami Aras yaşamını yitirdi: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

THKP-C ve Kurtuluş Hareketi'nin önemli isimlerinden İlhami Aras, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) ile Kurtuluş Hareketi’nin önde gelen isimlerinden İlhami Aras, 30 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İlhami Aras, bugün saat 16.30'da Karacaahmet Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

İLHAMİ ARAS HAKKINDA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen İlhami Aras, 12 Mart Askeri Darbesi’nin ardından THKP-C kadrolarıyla birlikte cezaevine girmiş, 1974’teki genel affın ardından serbest kalmıştı.

Cezaevinden çıkan ve Kurtuluş Hareketi’ni kuran kadrolar arasında yer alan İlhami Aras, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde toplam 11 yıl cezaevinde kaldı.

Bir dönem Kurtuluş Sosyalist Dergi’nin Yayın Yönetmenliğini de üstlenmiş olan Aras; Kurtuluş’un da içinde yer aldığı Birleşik Sosyalist Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi ve Sosyalist Demokrasi Partisi üye ve yöneticiliği görevlerinde de bulunmuştu.