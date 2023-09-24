İlhan Cihaner: CHP'de şu anda bir vekalet savaşı yürütülüyor

CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner, CHP'yi devrimci bir tutumla, cesaretle yeniden kurmak zorunda olduklarını belirterek, "Şu anda bir vekalet savaşı yürütülüyor. Bir tarafta İBB'nin etrafında toplanan ve bugünkü sorunların tamamından sorumlu olan, tamamının altında imzası olan bir yapı var. Öbür tarafta da hâlâ iktidarını devam ettirmek isteyen 'Genel Merkez' diye bir yapı var."

CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner, CHP Manisa İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında 'Değişimcileri' ve 'Genel Merkez yönetimini' eleştiren İlhan Cihaner, "Bu partiyi yönetme tarzından kurtarmamız lazım. Biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer bir belediye başkanı seçilmişse o belediye başkanı mahalle delegeliğinden itibaren tüm süreçlere müdahil olmaya çalışır. Mahalle delegeliğinden süreçlere belirleyici olduktan sonra o ilçeye yansır, o ile yansır, o kurultaya yansır. Üstelik bunu yaparken de çok asimetrik bir savaş yürütürler" dedi.

"Ellerindeki sınırsız kadro ve para olanaklarını tamamen kendi iktidarlarının kendi dar koltuklarının çıkarı uğruna harcarlar" diyen Cihaner, şöyle devam etti: "Bir tarafta kendilerine 'değişimci' diyenler var; bir tarafta genel merkez var. Oysa biz bu tartışmayı şunun adamları, şunun kadroları değil; temel bir soru etrafında yürütmemiz lazım. Nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi?"

"PARTİYİ DEVRİMCİ BİR TUTUMLA YENİDEN KURMAK ZORUNDAYIZ"

CHP'yi yeniden kurmak zorunda olduklarını belirten Cihaner, "Devrimci bir tutumla, cesaretle partiyi yeniden kurmak zorundayız. Şu anda bir vekalet savaşı yürütülüyor. Bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etrafında toplanan ve bugünkü sorunların tamamından sorumlu olan, tamamının altında imzası olan bir yapı var. Öbür tarafta da hâlâ iktidarını devam ettirmek isteyen 'Genel Merkez' diye bir yapı var. Eğer bu ikisinden de kadro olarak, yönetim anlayışı olarak, izledikleri siyaset olarak kurtulamazsak Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilerletici bir yenilenmeye ya da dönüşüme yol veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu vekalet savaşında sizlerin özneleşmesi lazım" diyen Cihaner, şunları söyledi:

"Artık delegenin bu vekalet savaşının taraflarının bir sayıdan ibaret olarak değerlendirildiği yaklaşımı terk etmemiz lazım. Nasıl olur da geçmişinde mücadelelerle dolu, çok daha zor zamanlarda hayatları pahasına bir mücadele vermiş bir geleneğin seçilmiş delegeleri kendi iradelerini birilerine anahtar teslim devreder? Lütfen bunu sorgulayın."