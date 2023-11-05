İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'den, Özgür Özel'e tebrik

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan aday adayları olan İlhan Cihaner ve Örsan Öymen, yeni Genel Başkan Özgür Özel'i tebrik etti. Öymen, "Umarım CHP’nin özüne dönmesi, ilkelerine sahip çıkması ve parti içi demokrasinin tesis edilmesi konusunda gereğini yapar" dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan aday adayları olan ve sonrasında adaylıktan çekilen İlhan Cihaner ve Örsan Öymen, Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

CHP'nin dün gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

İlhan Cihaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik eder başarılar dilerim" dedi.

Partimizin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik eder başarılar dilerim. — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) November 5, 2023

Örsan Öymen ise yaptığı açıklamada, "Özgür Özel’i CHP Genel Başkanı seçildiği için tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Umarım CHP’nin özüne dönmesi, ilkelerine sahip çıkması ve parti içi demokrasinin tesis edilmesi konusunda gereğini yapar; eylemleriyle, hakkındaki bazı kuşkuların giderilmesini sağlar" ifadelerini kullandı.