İlhan Cihaner: Yerel seçimlerde işimiz kolay olmayacak, ayaklarımızın yere basması lazım

CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner, CHP Yozgat İl Kongresi’nde; “Bu yerel seçimlerde işimiz çok kolay olmayacak. Bir kere boş hamasete, umut pompalamaya gerek yok. Son seçimlerde altı doldurulmamış, umut pompalamasının nasıl bir yılgınlığa, nasıl bir çöküşe yol açtığını gördük. Dolayısıyla ayaklarımızın yere basmamız lazım” dedi.

CHP Yozgat İl Kongresi, Yozgat Büyük Sinema Salonu’nda toplandı. Kongrede, mevcut il başkanı Abdullah Yaşar ile eski Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, il başkanlığı için yarıştı.

Kongreye, CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve eski CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım katıldı.

"GEÇMİŞİN MUHASEBESİNİ YAPMAMIZ LAZIM"

CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner, kongrede yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Geçmişin muhasebesini yapmamız lazım. Fakat geçmişin muhasebesini olabildiğine sert, acımasız ve keskin yapmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi olacağına göre ana başlığımız da bu olacak. 2019 yerel seçimlerinde yabana atılmayacak bir başarı elde ettik. Ancak o başarıyı, sanki Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi idealleri, kendi davaları, toplumuna sunduğu bir mutabakatın, bir davanın hayata geçirilmesi gerekçesiyle almışız gibi onun tarihsel koşullarını göz ardı ediyoruz… Bu yerel seçimlerde işimiz çok kolay olmayacak. Bir kere boş hamasete, umut pompalamaya gerek yok. Son seçimlerde altı doldurulmamış, umut pompalamasının nasıl bir yılgınlığa nasıl bir çöküşe yol açtığını gördük. Dolayısıyla ayaklarımızın yere basmamız lazım."

“YOZGAT'TA ÇALIŞMAK GERÇEKTEN ÇOK ZORDU”

CHP Ankara Milletvekili Aliye Tirmisi Ersever ise Yozgat’ta seçim döneminde çalışmanın zorluğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Çok ağır bir seçim geçirdik. Özellikle Yozgat'ta çalışmak gerçekten çok zordu. Yozgat ayrı bir yer çünkü, bu anlamda. Seçimleri kaybettik. Evet beklemiyorduk böyle bir kayıp. Umutlarımız yüksekti. 25,5 milyon gibi bir oy alındı. Seçim sistemi gereği de 50 artı 1 sistem olduğu için Cumhurbaşkanlığı’nda, koalisyon sistemi oldu. Bunu içinizdeki çok arkadaşlarla da daha önce görüştük. Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri ve üyeleri bu konuda da yetkin ve etkinlerdir. Yozgat'ta da böyle bir sisteme girildi ve hatta buradan İYİ Parti ile birlikte seçime girerek bir milletvekili kazandık.

Seçim biter bitmez partimizde bir tartışma başladı. Doğaldır. Ertesi günden sonra tartışmalar mutlaka olur. Değişim mutlaka hayatın her alanında olmalı. Partide de mutlaka; yenilenme mi diyeceğiz, değişim mi diyeceğiz, farklı bir şeyler mi diyeceğiz… Mutlaka olmalı. Ama bir bekleyin arkadaşlar, bir konuşalım. Ne oldu, ne bitti bir masaya yatıralım. Ertesi gün böyle şeyler olmaz. Birlikte tartışalım. Hatalarımız neymiş görelim. Tek suçlu ilan edildi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Neden tek suçlu o olsun. Bir Parti Meclisi yok mu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri yok mu? Her şey için Genel Başkan’la görüşmeye gidiyorlar da bu meseleleri anlatamamışlar mı, görüşememişler mi? Doğal olarak kongreler süreci başladı. Bizim tartışacağımız yerler de kongreler.”

"39 MİLLETVEKİLİ NİYE VERİLDİ DİYE SORMAK ÇOK KOLAY"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon oy aldı. Niğde'de 80 bin oy aldı. Tarihsel süreçte kurulan ittifaklarla çok önemli bir şey yerine getirildi. ‘39 milletvekili niye verildi’ diye sormak çok kolay. Ama 39 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400 milletvekili olsun diye verildi. Eğer 400 milletvekili olsaydı hem anayasayı değiştirecektik hem Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözecektik. O günün koşullarını bugünün eleştirisine dönüştürdüğünüz zaman hakkaniyetli davranmamış oluruz. Bakın seçim geçeli dört ay oldu. Hiçbir yerde duyuyor musunuz; Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğundan beri en düşük oyunu aldı. 20 milletvekilliği yitirdi. Bunları hiç konuşan var mı? Biz bunları burada konuşacağız, siz de alanda konuşacaksınız. Mazot geçen ekimde 18 liraydı, bugün 42 lira. Dap gübresi 9 bin 550 liraydı, bugün 20 bin lira. Türkiye'de zammın, zulmün, işkencenin, insanların düşünce özgürlüğünün sınırlandırıldığı süreçte gerçekleri de göz ardı etmeyelim. Biz birbirimize sahip çıkarak önce yerel seçimleri, yerel seçimlerdeki başarıdan sonra erken seçimle bunları göndereceğiz. Biz buna inanıyoruz. Yirmi saat çalışarak mücadele eden ve tüm milletvekillerini bir ilçe başkanı gibi alana süren; bu anlamda mücadelesini en üst noktaya taşıyan bir insanı sorgularken vicdan muhasebesi de yapmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından CHP Yozgat İl örgütünün en yaşlı ve genç üyelerine plaket verilip, ardından da seçimlere geçildi.

Seçimlerde; 136 oy kullanıldı, 2 oy geçersiz sayıldı. Mevcut İl Başkanı Abdullah Yaşar 95 oy alıp, güven tazeledi. Ahmet Peker ise 39 oy aldı.