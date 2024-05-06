İliç Araştırma Komisyonu, yarın maden ocağında incelemelerde bulunacak

İliç Araştırma Komisyonu, yarın ve çarşamba günü 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağında incelemeler yapacağını duyurdu.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM’de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, yarın ve çarşamba günü İliç'te bulunarak toprak kaymasının yaşandığı maden ocağında incelemeler yapacak.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, başkanlığında toplandı.

Uslu, gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Toprak altında kalan iki işçinin daha naaşına ulaşıldığını hatırlatan Uslu, bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

AKP'li Atay Uslu, "Bugün saat 23.55 uçağıyla Erzincan'a geçeceğiz. Yarın ve çarşamba günü bölgede olacağız. İki gün süresince İliç'te maden ocağında incelemelerde bulunacağız, madenci kardeşlerimizi, teknik heyeti dinleyeceğiz." dedi.

Komisyonun Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin ortak kararı ile kurulduğunu söyleyen Uslu, Komisyonun hızlı şekilde çalışmalarına başladığını aktardı.

Amaçlarının, ihmallerin ortaya çıkarılması ve benzer kazaların yaşanmaması için alınacak tedbirleri belirlemek olduğunu vurgulayan Uslu, güvenli ve sürdürülebilir madencilik politikasının oluşturulması için de çalışacaklarını ifade etti.