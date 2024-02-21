İliç'te arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Bakan Yerlikaya, güvenli çalışma imkanı sağlanıncaya kadar Erzincan'da arama kurtarma faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi. Adli sürece ilişkim bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, sorumlu kişilere adli soruşturmaların devam edeceğini belirterek gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin arama kurtarma çalışmalarına, adli sürece ve bölgede yürütülen ölçümlere ilişkin bakanlar tarafından yeni açıklamalar yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilere konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan heyelan bölgesindeki kayma durana kadar arama kurtarma çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Olayın olduğu andan itibaren, çok büyük bir seferberlik halinde çalışmalar sürüyor. 3 bine yakın personel, 800'ün üzerinde araç gereç var. Bu büyük bir kaza. Büyük bir kütleden bahsediyoruz. 2 milyon metreküp bir kütle. Kayma hiçbir şekilde durmadı. 3 gün öncesinde güvenlik gerekçesi nedeniyle arama faaliyetlerine ara vermiştik. Sebebi de önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini öncülüyoruz. Yukarıdaki stent de aktif şekilde kaymalar devam etti. Sabırlı ve Mangal açık ocağındaki faaliyetlere ara veriyoruz. Aşağıdaki güvenli çalışmaya vesile olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz. Güvenle çalışabilirsiniz denildiği anda faaliyetlere devam edilecek" dedi.

"GELEMEME NEDENİM SAĞLIK SEBEPLERİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 9 noktadan numune alındığını zehirli bir atığa rastlanmadığını söyledi. Özhaseki, bölgede siyanürle ilgili ölçümlerin sürdüğünü bildirdi.

Bölgeye neden hemen gelmediğine yönelik çıkan eleştirilere illişkin de konuşan Özhaseki, "Bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Buradaki hadisenin olduğu gün de devamlı 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim, hastanede kaldım doktorlar nezaretinde uzunca bir süre tedavi oldum. Olayın ilk olduğu andan itibaren narkozun terisinden kurtulmamla birlikte çevreden sorumlu bakan yardımcımız arkadaşımız burada olduğu için olayları anbean takip ettim. Gelememe nedenim sağlık nedenleri, eğer özür dilemem gerekirse tüm kamuoyundan özür dilerim" dedi.

Özhaseki açıklamasına şöyle devam etti: "Bir takım ÇED raporunda yenilenmeler olmuş. Bir ÇED raporu için müracaat edildiğinde uzun bir süreç var. ÇED raporu için müraacat edildiğinde yerine göre 15-20 kamu kuruluşuna tek tek soruluyor. Sonra da yerine getirilmesini gerektiren şartlar var. Herkes kendi alanına düşen meselede bakanlıklarımız denetimlerini yapıyor. 135 tane denetim yapılmış. 2012'de bir boruda patlama gerçekleşmiş ve kapatma cezası verilmiş. O günden sonra neredeyse her gün uğrayarak burada çevreye zarar veriliyor mu verilmiyor mu, arkadaşlarımız ölçümler yapmaya devam etmişler."

"ADLİ SORUŞTURMAADA SAYI ARTABİLİR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, soruşturmada gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.

"Şu anda 6’sı tutuklu 3’ü adli kontrol şartıyla serbest olmak kaydıylsa 9 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Heyelan riski göz önünde bulundurularak çalışmalar devam ediyor. Aileleri sürekli bilgilendiriyoruz. Madeni bilen insanlar, ne tür zorluklarla birlikte olduğumuzu biliyorlar. Onlarla birlikte olacağımızı ifade ediyorum. İdari ve adli konudaki süreç devam ediyor. Buradaki sorumlu kişilere adli soruşturmalar yapılacaktır. Sayı artabilir." dedi.

"KÜÇÜK BİR BARAJ İNŞA EDİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Birikme ihtimali olan suya yönelik bir pompa sistemi kuruldu. Maden sahasının adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Sahanın bir üst tarafında alana girmemesi için bir bypass sistemi planlanıyor. Herhangi bir tehlike arz edecek durum yok." dedi.

"İHMALİ OLAN HESAP VERECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Kök nedenlerin bulunması noktasında müfettişlerimizin çalışmaları sürüyor. İhmal ve kusuru olan kim varsa adalet önünde hesap vereceğini belirtmek isterim." şeklinde konuştu.