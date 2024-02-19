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İliç'te yeni göçük uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

Güncel
  • 19.02.2024 18:06
  • Giriş: 19.02.2024 18:06
  • Güncelleme: 19.02.2024 18:09
Kaynak: Haber Merkezi
İliç'te yeni göçük uyarısı
FOTOĞRAF: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildiğini söyledi. Yavuzyılmaz süreci takip ettiklerini aktardı. 

Yavuzyılmaz'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz."

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