İliç'te yeni göçük uyarısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildiğini söyledi. Yavuzyılmaz süreci takip ettiklerini aktardı.
Yavuzyılmaz'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz."
Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 19, 2024
Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz.