İliç'teki maden faciası: Şirket 'teşvik' almış

Erzincan'ın İliç ilçesinde, tüm uyarılara rağmen faciaya davetiye çıkaran altın madeni ocağını işleten şirketin 2015 yılında 1 milyar 337 bin TL tutarında yatırım teşviki aldığı ortaya çıktı.

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Fotoğraf: AA

Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen linç yığının çökmesi sonucu 9 işçinin çıkarılması için çalışmalar sürerken ocağı işleten şirkete ilişkin de yeni detaylar oratay çıkmaya devame diyor. Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, daha önce siyanür havuzundaki sızıntıyla gündeme gelen Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne teşvik de verildiği ortaya çıktı. 2015 yılının nisan ayında hazırlanan yatırım teşvik belgesine göre Anagold Madencilik AŞ, 1 milyar 337 bin TL tutarında yatırım teşviki aldı. YÜZDE 90 ORANINDA VERGİ İNDİRİMİ Söz konusu teşvik kapsamında şirkete, gümrük vergisi muafiyeti, yedi yıl boyunca sigorta primi işveren hisse desteği, KDV istisnası, yüzde 90 oranında vergi indirimi, KDV iadesi ve faiz desteği verildiği görüldü. Teşvik kapsamında Anagold Madencilik A.Ş’nin yıllık 10 ton dore altın üretimi gerçekleştireceği ve yatırım kapsamında 232 kişi istihdam edeceği ifade edildi.