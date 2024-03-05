İliç'teki maden faciasıyla ilgili tutuklanan mühendis, Murat Kurum’u yalanlıyor

13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan mühendis Kaan Murat Akpolat'ın verdiği ifadede, 111 kez denetim yapıldığını ifade eden Murat Kurum’un aksine "Bakanlık tarafından denetim görmedim" dediği öğrenildi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail, İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan mühendis Kaan Murat Akpolat'ın madende çok sayıda denetim yapıldığını ileri süren eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u yalanladığını yazdı.

Saymaz’ın bugünkü köşe yazısından aktardığına göre mühendis Akpolat ifadesinde, 111 kez denetim yapıldığını ifade eden Kurum’un aksine "Bakanlık tarafından denetim görmedim" demiş.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"En son Proses Mühendisi Kaan Murat Akpolat ve Jeoloji Mühendisi İzzet Tekin tutuklandı. Akpolat, olay sabahı riskli olduğu için kapatılmış olan yığın liçi sahasını 'İnceleme yapacağız' diye açtırıp işçileri heyelan bölgesine sokmakla suçlanıyor.

Akpolat, iki-üç aylık dönemlerde küçük çatlaklar görüldüğünü vurguluyor. GRE adlı denetim firmasının 'Çatlakları kendi malzemesiyle harmanlayarak kapatın' tavsiyesinde bulunduğunu belirtiyor.

Akpolat, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u yalanlıyor. 111 kez denetim yapıldığını ifade eden Kurum’un aksine, 'Bakanlık tarafından denetim görmedim' diyor."

T24'ün haberine göre, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum’un, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde, İYİ Partili Aydın Adnan Sezgin’in, Erzincan İliç’teki Anagold Madencilik’in borularının patlaması, siyanürün Fırat Nehri’ne karışmasına ilişkin soru önergesine, “2015’ten 2022’ye kadar 111 çevre denetimi yapılmış, insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığı tespit edilmiştir” yanıtını verdiği ortaya çıkmıştı.