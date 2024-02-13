İliç'teki maden sahasını savunmuştu: Binali Yıldırım'dan 'kimyasallar ayrı yerde depolanıyor' iddiası

Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan’da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin “Siyanür iddiasına ilişkin bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok” açıklamasında bulundu.

Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan’da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin “Siyanür iddiasına ilişkin bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok” dedi.

Eski TBMM Başkanı AKP'li Binali Yıldırım, toprak kayması meydana gelen ve resmi açıklamaya göre 9 işçinin göçük altında kaldığı Erzincan İliç'teki maden ocağında inceleme yaptı.

Buradaki açıklasında, toprak kaymasının olduğu alanda siyanür bulunmadığını savunan Yıldırım, "Alan, aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz" diyen Binali Yıldırım şöyle devam etti: "Yani yığma yapılan bölge, açık maden sahası. Açık maden sahasından yığma yapılan mahalin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olay anından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda arkadaşların sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8, diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Sayı toplam 9 kişi, tespit bu yönde" ifadelerini kullandı.

'KİMYASAL AYRI YERDE DEPOLANIYOR'

Ekiplerin çalışmalarına değinen Yıldırım, "Çevre ışıklandırması yapıldı. Termal cihazlarla sinyal alma, yani göçük altında olduğu tahmin edilen ve düşünülen arkadaşlara ulaşmak için gereken çalışmalar şu anda yapılıyor.

(Siyanür) Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor." ifadelerine yer verdi.

"MADENİN İLİÇ'E DESTEĞİ VAR"

Dönemin AKP Genel Başkan yardımcısı Binali Yıldırım, facianın yaşandığı maden sahası için daha önce yaptığı değerlendirmede “Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu. Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç’e desteği var” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım, yeniden gündeme gelen konuşmasında şunları söylemişti.

“İliç eski İliç değil. Erzincan’dan da daha ileriye gitti, gurur duyuyoruz. Her türlü tedbir alınıyor, denetlemeler yapılıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin her söylenene kulak asmamalarını ben özellikle rica ediyorum. Buna ihtiyacımız var, orada yüzlerce binlerce istihdam oluşuyor.

Vatandaşlarımızın ciddi anlamda hayat standardı yükseldi. Onları kaybetmenin bir anlamı yok. Dünyada altın madeni sadece orada yapılmıyor. Teknoloji bunların emniyet tedbirlerini almak için yeterli.

Tabii ki çevre bizim için önemli ama bunu algı operasyonuyla kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek… Bu da başka bir oyun. Buna da dikkat etmemiz lazım. Avrupalılar yıllarca bu yanlışı yaptılar sıra bizim kaynaklarımıza gelince böyle propagandalar maalesef oluyor.”