İliç'ten sonra gözler Fatsa'da: Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tehlikeye dikkat çekti

İliç'te yaşanan maden faciasının ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Fatsa'daki altın madenindeki tehlikeye dikkat çekti. Yapılan açıklamada, "İliç’teki kazanın, Ordu- Fatsa’da bulunan maden ocağının ve siyanürle altın ayrıştırma işleminin gelecek açısından endişeleri daha da arttırdığını belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasına neden olan maden işletmeciliğinin bir benzeri Ordu'nun Fatsa ilçesinde uzun yıllardır faaliyet gösteriyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, maden sahalarındaki tehlileye dikkat çekerek Ordu’daki maden ocakları ile ilgili önlemlerin alınması gerektiği ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

İliç'teki maden işletmceliği ile Fatsa'da faaliyet gösteren maden işletmesi arasındaki benzerliğe dikkat çekilen açıklamada, “Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında yaşanan facia sonucu 9 işçinin göçük altında kalması nedeniyle üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Bundan böyle benzer faciaların yaşanmaması için sorumluların üzerine düşeni yerine getirmesini bekliyoruz. Yeraltı ve yerüstü maden aramasına yönelik yatırım ve işletmesinin çevreyi ve doğayı önceleyen nitelikte olması amaçlanmalıdır. Çevre, doğa, halkın sağlığı ve yaşamı öncelikli olmalıdır. İliç’teki kazanın, Ordu- Fatsa’da bulunan maden ocağının ve siyanürle altın ayrıştırma işleminin gelecek açısından endişeleri daha da arttırdığını belirtmek isteriz. Şehrimizin yüzde 74’ünün maden sahası ilan edildiği ve ruhsatlandırıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Ordu’nun geleceğini köklü biçimde etkileyecek böyle bir kararın zararının kârından çok olacağı uzmanlarca değerlendirilmektedir.

Güzel Ordumuzun estetiği ve geleceği maden ocakları faciasıyla bozulmamalıdır. Ticaret, turizm ve kültür şehri olarak üç yüzyıla yakın geçmişi olan Ordumuzun dengeleri altüst edilmemelidir. Bu yapısının ve özelliğinin korunması öncelikli olmalıdır. Maden şehri kimliği Ordumuz için hiçbir açıdan uygun değildir. Ordumuz güzelliğini havasından, suyundan, dağlarından, yaylalarından, denizinden, kıyılarından almaktadır. Uzmanların görüşlerine dayanarak diyebiliriz ki ruhsatlandırılmış maden sahalarının işletilmeye açılması şehrimizin bu doğal varlıklarını geri dönüşü imkânsız biçimde ve olumsuz yönde etkileyecektir. Şehrimizin çevresi, doğası, kimliği ve tarihi değerlerinin gözetilerek maden ocakları için belirlenen sahaların bu kapsamdan çıkarılmasını istiyoruz."