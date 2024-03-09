İliç’i denetleyen şirket Akkuyu’da

Erzincan İliç’te felaketin yaşandığı madeni denetleyen Ore Mineral adlı şirket Akkuyu’da da çalışıyor. Şirket, zemininde çatlaklar meydana gelen Akkuyu’da ‘nükleer metotla dolgu sıkıştırma kontrolleri’ yapıyor.

Gökay BAŞCAN

Erzincan İliç’te 9 kişiye mezar olan maden ocağını denetleyen ve aynı zamanda şirketle birlikte çalışan Ore Mineral’ın Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda da (NGS) kontrol ile denetim işi yaptığı ortaya çıktı. Şirketin kendi sitesinde yer alan bilgilere göre, zemin çatlaklıklarıyla sık sık gündeme gelen Akkuyu NGS’de ‘nükleer metotla dolgu sıkıştırma kontrolleri’ yapıyor.

Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana felakette 100 milyon metreküp büyülüğündeki liç yığınında çökme meydana geldi. Tehlikeli kimyasallarla karışmış olan liç yığının altında 9 işçi kaldı. İşçilere ulaşılamadı. TMMOB gibi birçok kurumun itiraz ve açılan davalarına rağmen faaliyetlerini sürdüren madende denetimsizlik konusu yeniden gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaştığı belgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına madendeki denetimlerin Ore Mineral Sondaj Mühendislik adlı şirketin yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca şirket, 2009’dan bu yana madenin sahibi Anagold firması ile çalışıyor. Yani Bakanlık, Anagold’u kendisiyle çalışan şirkete denetim yaptırmış. Ancak bu yöntemi kullanan sadece Anagold değil, ülkede sistem tam olarak böyle çalışıyor. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporları, denetimler ve birçok faaliyet özel şirketler tarafından yapılıyor.

ÖZEL ŞİRKETLERİN İNİSİYATİFİNDE

İliç’teki şirket bu kez ülkenin en büyük ve en tehlikeli projesi Akkuyu NGS’de karşımıza çıkıyor. Faaliyete geçmesinin ardından bir çok tehlikeyi barındıran Akkuyu NGS, inşaat aşamasında da adı zemindeki çatlaklar ve işçi ölümleri aldı. Kamunun denetimden uzak inşa edilen ve faaliyeti geçiş tarihi sürekli uzayan nükleer inşaatında 2019 yılında yaşan zemin çatlakları büyük endişeye neden olmuştu. Çatlaklara ilişkin resmi kurumlardan yalanlama gelmezken Akkuyu A.Ş., yaptığı açıklamada sadece denetimlerin sıkı yapıldığını söylemekle yetinmişti. Sorunların bitmediği Akkuyu inşaatında İliç’teki felakettin sorumlusu şirketi denetleyen ve beraber çalışan Ore Mineral Sondaj İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret LTD’nin de çalıştığı ortaya çıktı. Şirket, projede ‘nükleer metotla dolgu sıkıştırma kontrolleri’ yapıyor.

Akkuyu inşaatı kamunun denetiminden uzak sürüyor.

Öte yandan Akkuyu’nun yanı sıra Sinop’ta kurulması planlanan nükleer santral yine gündemde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu ve Sinop’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar şu ifadeleri kullandı: “Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bu yıl içinde ilk elektriği üretmek istiyoruz. Ama süreçte karşı karşıya olduğumuz açık ve kapalı bazı yaptırımlar var. Onları sahaya yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. Dört reaktörü 2028’e kadar devreye almak ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu buradan karşılamayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımız takdirde yenilenebilir enerjinin önünü açmış olacağız. Türkiye’nin 30 yılda 20 bin megavatlık kurulu güce ihtiyacı var. Sinop’la alakalı iki ilgili ülke var. Rusya ve Güney Kore Cumhuriyeti. Trakya’yı ağırlıklı olarak Çin’le konuşuyoruz, orada çok ciddi noktaya geldik. Sinop’la alakalı elbette ki Rusya ve ROSATOM. Akkuyu’da ciddi tecrübemiz var, dolayısıyla bu tecrübeyi Sinop’a taşımak istiyoruz. Görüşmelerimiz iki tarafla devam ediyor.”