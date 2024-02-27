İliç’in ardından Palu’da göçük

Haber Merkezi

Erzincan İliç’te altın madeninin ardından bu kez de Elazığ Palu’da Polay Madencik’e ait krom madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan dört işçi kurtarıldı. İşçilerin durumuun iyi olduğu belirtildi.

Kayaönü Köyü mevkisindeki krom madeni ocağında dün saat 10.00 sıralarında yerin 400 metre altında göçük yaşandı. Bbölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından 4 işçi göçükten kurtarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydetti. Evrensel’e konuşan işçilerden bazıları özelleştirmeyle güvenlik önlemlerinin hiçe sayıldığını, eskiden 3-4 ton cevher çıkarılan madende şimdi 20-30 ton çıkarılabildiğini söylemesi dikkat çekti.

Maden Mühendisleri Odası Elazığ İl Temsilcisi Mehmet Rojbin Bingöl ise “Taşeronlar kârlarını yükseltmek için güvenlik önlemlerini yeterince uygulamıyor. Böyle devam ederse daha korkunç kazalarla karşılaşabiliriz” dedi. Öte yandan 2021 yılında aynı bölgede çalışan iki madenci asansör olarak kullanılan vagon ile aşağı inerken, 25 metreden düşerek hayatını kaybetmişti. 2023 yılında da göçükte 1 kişi yaşamını yitirmişti.

KÂR HIRSI

Patronların Ensesindeyiz Ağı yaptığı açıklamada "Her geçen gün sermaye ve hükümet el ele vermiş büyürken, emekçiler ölmeye devam ediyor. Doymak bilmeyen kâr hırsından dolayı can almaya devam eden patronların ensesinde olmaya devam edeceğiz" denildi.