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İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Güncel
  • 04.05.2024 07:17
  • Giriş: 04.05.2024 07:17
  • Güncelleme: 04.05.2024 07:47
Kaynak: İHA
İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşmak için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.

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