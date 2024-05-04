İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşmak için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık.



Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.



İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet,… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 4, 2024

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.