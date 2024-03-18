İlişkileri çıkar üzerine kurulu

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye ve Adana’da düzenlenen Halk Buluşmaları’nda yurttaşlara seslendi.

Özgür Özel ilk olarak Düziçi’nde açıklamalarda bulundu. Özel, burada ‘‘Bir altın madeni tehlikesi var. Eğer altın madeni Düziçi’ne gelirse siyanür suya karışır, hepimizin sağlığını tehdit eder. Bizim CHP olarak tavrımız her zaman net; Türkiye’nin dört bir tarafında biz halk sağlığına karşı hiçbir şeye evet demeyiz’’ ifadelerini kullandı. Emeklilerin sorunlarına değinen Özel, ‘‘Emekliler; 5,5 çeyrek altını her ay kaybediyorlar. Siz ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiniz, onu arayacaksınız yine bir başka seçim sandığında, 31 Mart’ta sandık başında arayacaksınız.’’ Özgür Özel, Düziçi’nin ardından Osmaniye’de de yurttaşlarla bir araya geldi.

‘‘Eski dosttan düşman olmaz’’ diyen Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi’ne hedef alan açıklamalarını eleştirdi. Özel, şunları kaydetti:

‘‘Tayyip Bey ittifak ortağına, hem de Necmettin Erbakan hocanın oğluna methiyeler düzüyordu. Şimdi ittifak dışına çıktı, diyor ki ‘Cambaz bu’ diyor. ‘Bunlar dolandırıcı’ diyor. Tayyip Bey kimseyle samimi bir ilişki kurmuyor. Hep çıkar ilişkisi, bugün oyu ona verirsen ondan iyisi yok. Yarın biraz uzak durursan hemen hainsin, teröristsin’’ Türkiye İttifakı mesajı veren Özel, ‘‘Bütün Adanalılar ile birlikte Adana İttifakı’yız, Türkiye İttifakı’yız’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kabataş Transfer Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu.

‘‘2019’daki seçim vaatlerine dair konuşan İmamoğlu, ‘‘2019 seçiminde kocaman bir vaat setim vardı. Bu kadar detaylı bir oran vermeyecektim ama artık veriyorum. Yüzde 87’sini bu 5 yıla sığdırmanın gururunu yaşıyorum. Bir televizyon yayınında 2019’daki seçim vaatlerinden birine ‘hatırlamadığı’ yanıtı vermesinin ardından iktidar cephesi tarafından hedef alınan İmamoğlu, şöyle yanıt verdi: ‘‘Onlara öyle bir etki bıraktım ki, her şeyi hatırladığımda şok oluyorlar ya İmamoğlu bunları niye hatırlamıyor diye vahlanıyorlar. Gençlerin deyişi var ya ‘Ben şok!’ 3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde, eğlenceli açıkçası. İmamoğlu kızıyor zannediyorlar, kızmıyorum. Onlara bakıp eğleniyor ve mutlu oluyorum. Beni 5 yıllık icraatlarımızla eleştiremeyenlerin ‘hatırlamadın’ dedin diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum.”