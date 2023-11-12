İlk 11'ler belli oldu: Çalımbay, 18 senenin ardından ilk sınavına Başakşehir karşısında çıkıyor

Teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor.

Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir'i ağırlıyor.

Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

Kötü gidişini sürdüren Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Karşılaşmada ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Bakhtiyor, Gedson, Salih, Rebic, Muleka.

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek.

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, bugünkü mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıktı.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Danijel Aleksic kadroda yer almadı. Atan, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aleksic, Lucas Lima ve Deniz Türüç'ün yerine ise Ba, Emirhan İlkhan ve Emmanuel Dennis'i ilk 11'de sahaya sürdü.

EMİRHAN İLK KEZ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA SAHADA

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan İlkhan, ilk kez siyah-beyazlı takıma rakip olarak sahaya çıktı.

Başakşehir'in İtalya'nın Torino ekibinden kiraladığı 19 yaşındaki oyuncu eski takımına karşı ilk kez mücadele etti.

Çağdaş Atan, Emirhan İlkhan'a bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11'de şans verdi.

BEŞİKTAŞ İLK 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ante Rebic 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları, Kosovalı futbolcu Milot Rashica ise milli takım kampına gitmesi nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Çalımbay, bu isimlerin yerine Başakşehir karşısında ilk 11'de Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'i görevlendirdi.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

ÇALIMBAY'A BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi.

Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu.

Çalımbay da tek tek tribünlere giderek siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarlar karşılaşma öncesinde Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.