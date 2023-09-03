İlk gün velilerin desteği önemli

Okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası yarın başlıyor. Uzmanlar, öğrencilerin okula adapte olabilmesi için ilk günlerde velilerin desteği çok önemli diyor.

HABER MERKEZİ

İlk defa okula başlayacak öğrencilerin uyum haftası 4 Eylül’de başlıyor. Bir çocuk için okulun, öğrenim görevleriyle dolu yepyeni bir sosyal çevre olduğunu söyleyen tonguçAKADEMİ rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, “Bu adaptasyon sırasında çocuklarımızın yanında olup onların hafızalarında kötü yer etmeyecek bir ‘ilk gün’ anısı yaratmak velilerimiz için çok değerli olsa da alınan önlemlere rağmen çocuklarda görülebilecek ilk gün gözyaşları epey yaygındır. Bu, velilerimizin kaygılanmasını gerektirmeyen, son derece normal bir tepkidir” diyor.

Öğrencilerin ilk gün heyecanı ve kaygısıyla baş edebilmeleri ve okulu sevebilmeleri için velilerin yapabileceği önemli hususlar olduğunu belirten Akyavaş, bu maddeleri şöyle sıralıyor:

• Çocuğunuza okulla ilgili bilgi verin.

Derslerin ve okulun ne ile ilgili olduğunu tam olarak anlayamayan çocuklar, okula gönderilmelerini, maalesef daha fazla yaramazlık yapmamaları için verilmiş bir ceza olarak görebilmektedirler. Bu yüzden, okulun ne olduğunu, neden okula gidileceğini ve okulda ne gibi aktiviteler yapılacağını onlara anlatmak önemlidir.

• Çocuğunuza güven verin.

Okula gideceği için heyecanlı olabileceğini, ancak bunu başarabileceğini ve sizin her zaman yanında olduğunuzu ona söyleyin. Onun yeteneklerine ve kabiliyetlerine inandığınızı göstermek, öğrenme sürecini olumlu yönde etkileyecektir.

• Çocuğunuzun okula hazırlanmasına yardımcı olun.

Okul çantasını, kırtasiye malzemelerini, giysilerini ve diğer ihtiyaçlarını okul başlamadan önce hazırlayın. Çocuğunuzun okulda kullanacağı defteri ve kırtasiye malzemelerini kendisinin seçerek almasına olanak tanıyın. Her şeyi önceden hazır ederek ilk sabah yaşanacak telaşı mümkün olduğunca azaltın.

• İlk gün muhakkak okula gidin.

İlk gün okula birlikte gidip çocuğunuza onun yanında olduğunuzu gösterin. Okula başlama süreci bazen çocuklar için ayrılma kaygısı yaratabilir. Çocuğunuz onu bıraktığınız anda tedirgin görünmeye başlarsa, diğer çocukların ona dostça davranacaklarını, öğretmeninin onun sınıfında sabırsızlıkla beklediğini söyleyin. Okul biter bitmez onu almaya geleceğinizi ya da evde onu bekleyeceğinizi özellikle belirtin.

• Çocuğunuzun ödevlerine yardım edin. Ancak ödevleri yapmayın.

Ödev yaparken ona rehberlik edin ve doğru cevabı bulması için onu teşvik edin. Böylelikle zorlanıp pes etmesinin veya ders çalışırken sıkılmasının önüne geçin.

• Çocuğunuzun başarısını takdir edin.

Küçük başarılarını bile kutlayın. Bu, çocuğunuzun kendisini iyi hissetmesini ve okulla daha fazla ilgilenmesini sağlayacaktır.

• Çocuğunuzun günlük programa uymasına yardımcı olun.

Okul öncesinde ve sonrasında sabit bir rutin oluşturmak, çocuğunuzun kendini daha güvende hissetmesini sağlar. Belirli uyku saatleri, beslenme düzeni ve oyun zamanları oluşturarak çocuğunuzun gün içinde ne yapacağını bilmesini sağlayın. Evde bir programı takip etmeyi öğrenmek, çocuğun okuldaki ders programına uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.

• İletişim kanallarını açık tutun.

Çocuğunuzun okuldaki deneyimleri hakkında konuşmaya özen gösterin. Ona gününün nasıl geçtiğini sormak, arkadaşlarıyla neler yaptığını öğrenmek ve olası sorunları çözmek için iletişim kanallarını açık tutmak oldukça önemlidir. Ne var ki okul çıkışı hem fiziksel hem de duygusal olarak çok yorgun olabileceğini ve tüm ayrıntıları hemen anlatmayı istemeyebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

• Sabırlı olun.

Her çocuk okula farklı bir hızda adapte olabilir. Bu süreçte sabırlı olun ve çocuğunuzun kendine özgü ihtiyaçlarına saygı gösterin.