İlk hedef gruptan çıkmak

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Futbol Takımının savunma oyuncularından Mert Müldür, EURO 2024 ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu ve sonrasında da her rakibi yenebilecek güçte olduklarını söyledi. Son iki şampiyonada gruptan çıkamadığını hatırlatan ancak bu kez işlerin farklı olacağına inandığını söyleyen Mert, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası’nda ilk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Zaten hepimiz takımın gücünü, oyuncularımızın kalitesini biliyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda istediğimiz kadar ilerlemek istiyorsak gelen her rakibi elememiz gerek. Bu İngiltere, Fransa, Portekiz veya İtalya olabilir. Gelen her rakibi eleyebilecek güçteyiz. Ana hedefimiz gruptan çıkmak ondan sonra da gelen her rakibi eleyip finale çıkmayı hepimiz istiyoruz. Bu kaliteye sahip olduğumuzu da herkes biliyor. Çok iddialı konuşmayı sevmem ama kalitemiz belli. İnşallah çok ileriye gidebileceğiz."

İYİ KURA ÇEKTİK

EURO 2024'te Türkiye'nin F Grubu'ndaki rakiplerini de değerlendiren Mert, "Diğer gruplara bakarsak iyi bir kura çektik. Bu, grubun kolay olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle gruptan çıkmak istiyoruz. Portekiz’in gücü ve kalitesini konuşmaya gerek yok. Üst düzey oyunculara sahip bir ülke. Taraftar desteği açısından da bizim adımıza özel bir turnuva olacak. Neredeyse her maç evimizde oynayacağız gibi hissediyorum. Statlarda çok Türk taraftar olacak. Bu bizim için ayrı bir avantaj. Turnuvayı dört gözle bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren Ulusal Takım, özel maçta bugün Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda oynanacak maç, TSİ 22.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.