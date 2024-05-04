'İlk Senaryo İlk Film’

Yunis ALAÇAM

DenizBank-Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda finalistler açıklandı.

Dizi-Mini Dizi Senaryo için seçilenler: Barbar- Sedat Tanrıkolu, Bu Arada- Murat Dural, Dismorfo- İdil Berk, Faili Meşhur- Ozan Sertdemir, Karga Akrep Örümcek- Arif Çağatay Özkan, Korner Berber- Şevket Pamir, Lidya- Pınar Yücel Sarı, Loser Ekspres- Salih Toprak, Yeni Başlayanlar İçin Aşk Acısı- Gökhan Şeker ve Yolumuzun Üstü- Selin Mincinozlu.

İlk Senaryo için seçilenler ise; Ahi Evran Nedenler Üzerine-Ramazan Şen, Baharın Ettikleri- Mine Tezgiden, Ben Senken-Esen Bulmuş, Bozkurt'un Doğuşu- Merve Elif Mutlu, Bütün Mümkünlerin Kıyısında- Kemal Kurak, Ebe-Murat Altın, İki Kasaba Bir Belediye- Barış Akkoyun, Sevgili Emine- Pınar Sarı, Sütliman- Gökçin Dokumacı ve Yabancı- Kumsal Kıvılcım.