İlk teklife memurdan ret

Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti. Sendikalar teklifin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Emek Servisi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Bakan Işıkhan, "Böylece, enflasyon tahminlerini de dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42’yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54’ün üzerinde olacaktır" dedi.

TEKLİF REVİZE EDİLMELİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi: "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz."

KESK İŞ BIRAKIYOR

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil de "Bu masa bu teklifle yok hükmünde olduğunu ortaya koymuştur. Bu teklifi kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir." açıklaması yaptı. Kira, eş ve çocuk yardımının yapılamadığı bir toplu sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini belirten Yeşil, "Bütün kamuoyuna sesleniyoruz; gelin bu masanın gerçek yetki sahibi biz olalım ve sözümüzü söyleyelim. 16 Ağustos’ta KESK olarak iş bırakıyoruz." diye konuştu. Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.