İlk yüzer güneş enerji santralı Elazığ’da kuruldu

Elazığ merkeze bağlı Fatmalı köyü Beşevler mevkiinde ve Keban Barajı üzerinde, Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi santralı (GES) inşa edildi.

Kuzova Yüzer Güneş Enerji Santrali, yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek. 6 dönümlük alana kurulu santral, dört blok halinde, 1840 güneş enerjisi panelinden oluşuyor.

Su üstünde kurulu yüzlerce güneş enerji paneline sahip olan Kuzova Yüzer Güneş Enerji Santralı’nın karasal GES’lere göre yüzde 10 daha verimli çalıştığı ifade edilirken, panellerin sudan yüksekliğinin ortalama 75-80 santimetre olduğu ve suyla temasının yüzde 75 daha az olduğu açıklandı.

Yüzer GES’i yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ’daki Keban Barajı’nın elektrik üretimi ve sulama için önemli su rezervuarlarından biri olduğunu ifade etti ve sulama projelerinin ülkede yaygınlaştırılması için projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.