İlkay Gündoğan, Almanya'da 'yılın futbolcusu' seçildi

Yeni sezonda Barcelona forması giyecek olan İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Manchester City'de gösterdiği performansla Almanya'da 'yılın futbolcusu' seçildi.

Almanya Milli Takımı ve Barcelona'nın Türk asıllı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi. 32 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester City ile yarıştığı bütün kupaları kazandı.

Ödülü ilk kez kazanan İlkay, City ile 6 kupa kazanırken Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 44 maçta 9 gol 4 asist ile oynadı. Oylamada, Bundesliga'da geçen sezonu 16 gol kaydederek Nkunku ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Werder Bremen'in golcüsü Niclas Füllkrug 2. sırada yer aldı.

Aldığı ödül hakkında konuşan Gündoğan, "Sıkı çalışmanın getirdiği çok ama çok güzel bir takdir. Aslında takımla kazanılan kupalar çok daha önemli başarılar ancak yılın futbolcusu seçimlerini geçen yıllarda hep takip ettim ve tabii ki, 'Ben de bir gün seçilsem muhteşem olurdu' diye düşündüm" dedi.

Manchester City'de 7 sezon forma giyen İlkay Gündoğan, sezon sonu biten sözleşmesini yenilemedi ve Barcelona ile anlaştı.