İlkay Gündoğan'ın Arda Güler'e söyledikleri ortaya çıktı

İspanya Süper Kupası finalinin ardından saha içinde Arda Güler'in yanına giden Barcelona'nın tecrübeli yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'ın sözleri İspanya basınında yer aldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan İspanya Süper Kupası finalinin ardından Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yanına gelen Barcelona'nın tecrübeli Türk asıllı Alman orta sahası İlkay Gündoğan'ın sözleri İspanya basınında yer aldı.

Planeta Real Madrid'in haberine göre İlkay, Arda Güler'e Süper Kupa yarı finalindeki Atletico Madrid maçında oynadığı futbolu beğendiğini söyledi.

Gündoğan'ın Arda'yı övdüğü belirtilirken, süre aldığı 8 dakikada doğru işler yaptığını söylediği aktarıldı. Gündoğan'ın, Güler'in tekniğini ve kalitesini takdir ettiği de İspanya basınında yer aldı.

Pazar günü kupa için oynanan El Clasico'da Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid, son 5 yılda üçüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

Arda Güler bu maçta forma giymemiş ancak takımının yarı finalde Atletico Madrid'i uzatmalarda 5-3 yendiği maçta 110. dakikada skor 3-3 iken oyuna girmişti.

Real Madrid yarın TSİ 23.30'da Atletico Madrid ile Kral Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Madrid ekibinin bir önceki Kral Kupası maçında Arda Güler ilk kez forma giymişti.

Real Madrid'in pazar günü Almeria'yı ağırlayacağı maçta ise Arda ilk kez bir La Liga maçında forma şansı bekleyecek.