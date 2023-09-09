İlker Canikligil’in çalışanlarına 16 bin lira maaş verdiğini açıklaması sosyal medyada tartışma başlattı

YouTube'daki programları ile tanınan Flu TV'nin sahibi İlker Canikligil, çalışanlarının aldığı maaşla nasıl geçindiklerine ilişkin bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Canikligil, bir sosyal medya kullanıcısının "16 bin TL ile İstanbul'da nasıl geçiniyor normal çalışanlar?" sorusunu, "Not my problem (benim sorunum değil)" diye yanıtladı.

Flu TV'nin sahibi İlker Canikligil'in stajyerlere ve çalışanlara verdiği maaş sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Canikligil, çalışanlara minimum 16 bin lira stajyerlere ise 3 bin 600 TL maaş verdiklerini söyledi, açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı.

YouTube'da yayın yapan Flu TV'nin sahibi İlker Canikligil, yayınladıkları videoya izleyicilerden gelen sorular üzerine çalışanlara verdikleri maaşları açıkladı.

Canikligil stajyerlere devletin öngördüğü 3 bin 600 TL artı yemek ücreti, çalışanlara ise 16 bin TL, özel sigorta ve yemek ücreti ödendiğini söyledi.

Gökhan Yücel isimli sosyal medya kullanıcısı, "16 bin TL ile İstanbul'da nasıl geçiniyor normal çalışanlar? merak ettim gerçekten" dedi. İlker Canikligil ise buna "Not my problem (benim sorunum değil)" şeklinde yanıt verdi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısının "Bizim bulaşıcı daha fazla alıyor" yorumuna ise Canikligil, "Bulaşıkçı olsunlar o zaman" karşılığını verdi.