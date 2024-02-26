İlknur Başer: Ülkeyi değiştirmek için Çankaya'yı değiştirelim

SOL Parti’nin Çankaya adayı Parti Sözcülerinden İlknur Başer oldu. Parti Sözcülerinden Gizem Özdem, “Adaylarımızın her biri mücadelenin içinden gelmiş devrimci insanlar. Pusulada SOL Parti’nin yıldızının parladığı her yerde ilerici, yurtsever, devrimcilerin oylarına talibiz” dedi.

BirGün / Ankara

SOL Parti, Ankara Çankaya belediye başkanı adayı, Parti’nin Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Parti Sözcülerinden İlknur Başer, Çankaya Belediye Başkanı Adayı oldu. Aday tanıtımına Parti Sözcülerinden Gizem Özdem ve Ankara Sözcüsü Fatoş Erol da katıldı.

Ankara İl Sözcüsü Fatoş Erol, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yerel seçim döneminde yaşanan tartışmaların kişilere, aritmetik sayılara, hesaplara ve popüler adaylara odaklandığına dikkat çekti.

Erol, kent hakkının tartışılmadığını kaydederek “Yerel seçimler çok temel olarak AKP-MHP bloğunun bir önceki yerel seçimlerde kaybettiği kentleri geri almaya çalıştığı, Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden aldığı güçle de yıllardır kurmaya çalıştığı siyasal İslamcı faşist rejimi tahakküm etmeye çalıştığı bir seçim olacak. Bir bütün olarak yerel seçim sürecindeki tartışmalar, bütün bu politikadan azade olarak, kişilere, aritmetik sayılara, hesaplara ya da popüler adaylara odaklanmış durumda. Yerel seçimlere giderken temel olarak kent hakkını tartışamıyoruz. Belediyelerin kentlerde sunması gereken kamusal hizmetlerin şirketler aracılığıyla paralı olarak sunuluyor olması konuşulmuyor. Kentler yağmaya açılmış durumda ama bunların kendisi tartışılmıyor. Kentler, depremlere, sellere karşı korunmasız durumda bunlara dair önlemler alınmıyor ve bunun kendisi tartışılmıyor” diye konuştu.

AKP-MHP iktidarı tarafından kentlerdeki kamusal hizmetlerin tarikat-cemaatlere devredildiğine dikkat çekerek, “Bunlarla kentlerin İslami olarak dönüştürülmesi amaçlanıyor. Biz biliyoruz ki bu karanlığa dur diyen milyonlar var. SOL Parti olarak halkla birlikte kent hakkımızı koruma bakış açısıyla yerel seçimlere giriyoruz” dedi.

3 BÜYÜKŞEHİR, 6 İLÇEDE SOL’UN ADAYI VAR

Parti’nin Sözcülerinden Gizem Özdem de partinin yerel seçimlerdeki politik tavrını açıkladı. Özdem, AKP-MHP için yerel seçimlerin bir rövanş olduğunu belirterek, gerici baskıcı rejimi daha da derinleştirmek ve sağlamlaştırmak istediğine dikkat çekti. Özdem, siyasal İslamcı faşist rejimin karşısında mücadeleyi yükselttiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Açıkça şeriat çağrıları yapmaktan çekinmeyen iktidara karşı bu mücadeleyi yükseltmek için yerel seçimlerde varız. Bugün derinleşen ekonomik krize karşı AKP’ye karşı ciddi bir tepki var bu azalan toplumsal desteğe karşın şeriat çağrılarıyla Ortadoğu’dan devşirme cihatçı güçlerin önünü açarak ülkeyi geri dönülmez bir noktaya sürüklüyor. Bugün üç kadının oturduğu bu masa SOL Parti’nin seçim tavrını koyuyor. Biz kadınlar olarak laikliği savunacağız."

Kocaeli, Sakarya, Malatya’da büyükşehir belediye başkan adayları belirleyen Parti’nin, Ankara Çankaya, İzmir Buca, Hatay Defne, Artvin Kemalpaşa, Dersim Hozat, Ordu Fatsa’da olmak üzere 6 ilçede belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıklayan Özdem, 81 ilde tüm il ve ilçe belediye meclislerinde seçime girdiklerini duyurdu. Aksaray Saratlı beldesinde de belediye başkanı adayı çıkardığını açıkladı.

SİYASET KİŞİSEL ŞOVA DÖNÜŞTÜ

Genel seçimlerden sonra ülke muhalefetinin rejime teslim olan bir çizgiye çekildiğine vurgu yapan Özdem, “Muhalefetin bugün tek adam rejimine karşı söylediği bir şey yok. Muhalefet, kriz yaşayan halkın umudu olmayacak kadar geride, hatta bu umutsuzluğun sebeplerinden de biri. Bunun karşısında biz emekçi halkın umudu olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Siyaset kişisel şova dönüştürüldü. Bu da rejimin krizini gölgeliyor” diye konuştu.

Belediye meclisi adaylarıyla toplamda binin üzerinde aday çıkarıldığını belirten Özdem, “Adaylarımızın her biri mücadelenin içinden gelmiş devrimci insanlar. Pusulada SOL Parti’nin yıldızının parladığı her yerde ilerici, yurtsever, devrimcilerin oylarına talibiz. Muhalefet gibi koltuk kavgalarıyla seçimlere girmiyoruz. Hedefimiz geri rejim karşısında kendimizi kuvvetlendirmek. Halkla birlikte bir mücadele örmeyi bir örgütlenme süreci olarak da görüyoruz. Adaylarımızın olmadığı yerlerde doğrudan bir partiye destek açıklamamız yok. Halkın ortak katılımına açık, ilerici, sol ittifakların kurulması için çağrı yaptık ama karşılık bulmadık” ifadelerini kullandı.

GELİN HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM

Parti’nin Sözcülerinden ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı İlknur Başer, insanca yaşanılacak bir Çankaya’yı inşa etmek için yola çıktıklarını belirtti. Başer, “Kolektif bir siyaset için halk birlikte üreteceğiz, halkla birlikte yöneteceğimiz bir Çankaya’ya adayız. Siyaset, sadece siyasi elitlerin konuştuğu meclis toplantılarından ibaret. Halk tamamen devre dışı bırakılmış durumda oy deposu olarak görülüyor. Bu denklemi biz devrimcilere, ilericilere, kadınlara düşüyor” dedi.

Uzun yıllar sağlık emekçisi olarak çalıştığını hatırlatan Başer, şu ifadeleri kullandı:

“KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası’nda halkın sağlık hakkı mücadelesi ve sağlık emekçilerinin özlük hakları için çalıştım. Sağlıklı kentlerin inşa edilmesi bütünlüklü bir siyasetin parçasıdır. Bunun yolu halkla birlikte karar almaktan, doğrudan demokrasiyi inşa etmekten geçer. Çankaya doğrudan demokrasiyi hak eden bir ilçemiz. Ülkeyi değiştirmek istiyorsak, devrimci siyaseti halkla birlikte örgütlemek durumundayız. Çankaya’ya bu yüzden adayız. Çankaya’nın rantçı, talancı, piyasacı politikalarla talan edildiği, siyasal İslamcıların mührünü Çankaya’ya basmaya çalıştığı bir dönemde toplumsal aydınlanma için kadınların gençlerin çocukların emekçilerin emeklilerin LGBTİ bireylerin herkesin Çankaya’sını inşa etmek adayız.”

“Gelin hep birlikte tek adam rejimine karşı mücadele edelim” diyen Başer, “Yok sayılmak istenen, eve kapatılmak istenen kadınlar, şeriata karşı laiklik için haklarımız için hep birlikte mücadeleye hazır olalım. Kadınlarla birlikte ülkeyi değiştirmek için gelin önce Çankaya’yı değiştirelim. Artık bu ülkede birbirinin benzeri olan siyasetten yıldık, bıktık” diye konuştu.