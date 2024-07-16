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İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023: İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:03
  • Giriş: 16.07.2024 13:03
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:03
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023: İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne girmek adaylar ise İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)463,1775743314SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)458,8796346938SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği458,2695247469SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği454,5857350587SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği452,9779351983SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)451,3830453362SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği450,0215954514SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği447,8386456425SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)447,4775556742SAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği446,3420757744SAY
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği445,6394158376SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği445,0898158866SAY
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği442,8414860800SAY
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)442,6754760953SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği440,3719862978SAY
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği440,0483563267SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği439,1174764098SAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği439,1015464107SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği439,0884564122SAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği438,9501564242SAY
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği435,5366267210SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)435,3105467396SAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği434,8284667839SAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği434,4327368176SAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği434,1094568475SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği433,7061468840SAY
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği433,1609569305SAY
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği432,1158470183SAY
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)429,8987272109SAY
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği428,8313573082SAY
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği427,2794174427SAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği427,1411474539SAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği426,6306974987SAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği425,2249576188SAY
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği424,7672476566SAY
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği423,220877912SAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği421,6206179365SAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği421,5399979432SAY
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)420,9931279912SAY
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği420,6241680263SAY
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği420,2089480669SAY
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği420,0089880858SAY
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği419,7586581090SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)419,2146881579SAY
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)419,1663581634SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)418,4980982215SAY
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği416,7776583800SAY
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği416,446184098SAY
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği416,2807984254SAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği416,0501584471SAY
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği414,2601186133SAY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği412,8063787447SAY
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği412,5775687657SAY
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği411,9406788223SAY
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği410,656889503SAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği409,6912390434SAY
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği408,6476891382SAY
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği408,5510491473SAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği408,5318391486SAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği408,2896691744SAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği408,0883491931SAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği406,1847293711SAY
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği405,3589994482SAY
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği404,9675494877SAY
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği404,627995215SAY
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği403,1550496666SAY
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği403,0557496767SAY
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği400,8421298857SAY
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği399,9273599775SAY
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği399,65163100042SAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği399,23021100449SAY
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği398,01326101623SAY
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği397,28232102349SAY
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği396,06956103603SAY
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği395,62855104058SAY
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği394,33228105332SAY
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği394,21692105449SAY
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği393,99716105671SAY
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği390,00831109769SAY
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği389,05273110798SAY
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği387,52265112451SAY
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği385,64683114471SAY
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği383,97182116330SAY
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği382,37953118033SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)373,05755128807SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)370,38684131972SAY
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği366,12583137200SAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)362,32107142138SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)360,99992143948SAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)358,36981147383SAY
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)338,62668176449SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)337,41021178462SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)333,42889185228SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)325,56877199294SAY
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)317,99144214135SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)317,55033215002SAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)313,95703222395SAY
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)306,48052238886SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)304,1652244350SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)298,11641259172SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)296,59959263032SAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)294,09375269680SAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)290,8179278371SAY
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)284,95541294880SAY
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