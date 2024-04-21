İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfları kapsayan bursluluk sınavı yapıldı. Sınav sonuçları 17 Mayıs'ta hazırlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu sınav, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.