İlkokullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli İlkokullar ne zaman açılıyor ve Yaz tatili ne zaman bitecek sorusunu gündeme getiriyor. Peki bu yıl İlkokullar ne zaman açılıyor? 2023 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlkokullarda yaz tatilinin sonuna yaklaşılmasyla birlikte yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündemine İlkokullar ne zaman açılıyor ve yaz tatili ne zaman bitecek sorusu oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte İlkokullar ne zaman açılacağı belli oldu. Peki bu yıl İlkokullar ne zaman açılıyor? 2023 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi...

İlkokullar ne zaman açılıyor?

MEB’in 2023-2024 takvimini duyurmasıyla birlikte 16 Haziran'da başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. MEB'in duyurusuna göre İlkokullar 11 Eylül'de açılıyor. Buna göre ilk ve ortaöğretim için yeni eğitim dönemi 11 Eylül'de ilk zilin çalmasıyla birlikte başlayacak. 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Yaz tatili ne zaman bitecek?

16 Haziran 2023'te başlayan MEB'e bağlı İlkokullar yaz tatili 11 Eylül Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla birlikte bitecek.