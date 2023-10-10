İltica verileri: Türkiye'den Almanya'ya başvuruda rekor artış

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin eylül ayına ilişkin açıkladığı iltica rakamlarına göre, Türkiye’den Almanya'ya başvurularda geçen yılın tamamına göre yüzde 45'lik artış gerçekleşti. Ocak-Eylül ayları arasında Türkiye'den toplam 36 bin 309 iltica başvurusu yapıldı.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) eylül ayına ilişkin iltica başvuru rakamlarını açıkladı.

DW'de yer alan habere göre, BAMF'ye sadece Eylül ayında 29 bin 570 iltica başvurusu yapıldı. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 0,5'lik bir artışa tekabül ediyor.

Ocak ayından eylül sonuna kadar yapılan iltica başvurularının toplam sayısı 251 bin 213 olarak açıklandı. Bu rakam bu yılın ilk dokuz ayında, 2022 toplamından daha fazla iltica başvurusu yapıldığını ortaya koydu. Başvurularda Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları ilk üç sırada yer alıyor.

BAŞVURULARDA EN FAZLA ARTIŞ TÜRKİYE'DEN

Almanya'ya en fazla iltica başvurusu Suriyeliler tarafından yapıldı. Ancak en çarpıcı artış Türkiye'den yapılan başvurularda gözlendi.

Buna göre, Ocak-Eylül ayları arasında Türkiye'den toplam 36 bin 309 iltica başvurusu yapıldı. Geçen yılın tamamında Türkiye'den yapılan başvuruların sayısı toplamda 25 bin 54 düzeyindeydi. Bu, geçen yıla göre yüzde 45'lik bir artış anlamına geliyor.

Bu yılın ilk dokuz ayında Suriye'den yapılan başvuruların sayısı 73 bin 97 olarak açıklandı. Suriye'yi 41 bin 729 ile Afganistan, 36 bin 309 ile Türkiye, 9 bin 524 başvuru ile Irak ve 8 bin 401 başvuru ile İran takip ediyor.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin yıllık raporuna göre 2022 yılında Almanya'da iltica başvurularında 72 bin 646 başvuruyla yine Suriyeliler ilk sıradaydı.

İkinci sırada 41 bin 471 kişiyle Afganistan vatandaşları, üçüncü sırada ise 25 bin 54 kişiyle Türk vatandaşları yer almıştı. İltica başvurularında bu üç ülkeyi 16 bin 328 başvuruyla Irak ve 8 bin 865 başvuruyla Gürcistan takip etmişti.