İmam hatip yurdunda gıda zehirlenmesi: 21 öğrenci hastanelik oldu
Ordu'daki imam hatip erkek yurdunda yemekten zehirlenene öğrenciler hastanelik oldu.
Kaynak: İHA
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdu'nda kalan 21 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.
Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdunda kalan 21 öğrenci, sahurda yedikleri kıymalı pideden sonra fenalaştı. Öğrenciler, okul yönetimi imkânları ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede sağlık ekipleri, karın ağrısı şikâyeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu.
’Gıda zehirlenmesi’ teşhisi konulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.