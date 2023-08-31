İmam hatiplere 60,1 milyar TL!

İktidarın dini eğitim ağırlıklı eğitim politikasının MEB bütçesine etkisi ortaya konuldu. Din öğretimi yapan okullar için Ocak 2020-Haziran 2023 döneminde 60,1 milyar TL’lik bütçe harcandı.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın dini eğitim ağırlıklı okullaşma politikasının eğitim bütçesine etkisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verileri ile bir kez daha gözler önüne serildi. Verilere göre, dini eğitim yapan okullar için son üç buçuk yılda harcanan para, 60 milyar 124 milyon 605 bin TL oldu. İmam hatip ortaokulları ile imam hatip liselerini kapsayan okullara seferber edilen tutarda yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı.

REKOR GEÇEN YIL

Eğitim bütçesinden gerçekleştirilen ödemelerin detaylarına göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün, 2020’de yaptığı harcamaların toplamı 10 milyar 78 milyon 100 bin TL oldu. Müdürlük, 2021’de ise harcamasını 11 milyar 914 milyon 839 bin TL’ye yükseltti. Geçen yıl ise müdürlük, harcama rekorunu kırdı. Buna göre 2022’deki harcama kayıtlara, 20 milyar 642 milyon 274 bin TL olarak geçti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, bu yıla da hızlı başladı. Din öğretimi yapan okullar için yılın henüz ilk altı ayında toplam 17 milyar 489 milyon 389 bin TL bütçe verildi. Bu okullara yılın tamamında harcanması öngörülen paranın 33 milyar 452 milyon 904 bin TL olduğu da bildirildi.