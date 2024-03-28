İmamoğlu: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupalı sporcuların katılımıyla dört yılda bir yapılan Avrupa Oyunları’na 2027’de İstanbul’un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Oktay EVSEN

Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonu olan Avrupa Oyunları'na 2027 yılında İstanbul ev sahipliği yapacak.

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu büyük başarı sadece kentimizin değil, ülkemizin, devletimizin başarısı olarak tarihteki yerini alacaktır" dedi. İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağının kesinleştiğini, resmi imza töreninin 31 Mart seçimlerinin ardından düzenleneceğini bildirdi.

Duyurunun seçime sayılı günler kala yapılmasının siyasi bir adım olarak yorumlanabileceği konusunda da uyaran İmamoğlu, "Spor benim için siyaset üstüdür" dedi.

Büyük organizasyonların dünya kentlerini geliştirdiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Oyunları izlemeye gelenler ülkemizden güzel ayrılacak. 2036'da spor adına daha büyük adımlar atacağız" ifadelerini kullandı. Avrupalı sporcuların katılımıyla dört yılda bir yapılan çok sporlu bir organizasyon olan Avrupa Oyunları, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) tarafından düzenleniyor.

EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı anda yaptığı toplantıda 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Roma’da gerçekleşen toplantının karar metni şu şekilde: “Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) İcra Komitesi (ExCom), 2027'de dördüncüsü düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'nın ev sahipliğinin İstanbul'a verilmesine 20 Mart tarihinde düzenlenen toplantıda oybirliğiyle karar verdi. İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları mekân planında, hâlihazırda inşa edilmiş veya şehir için planlanan mekânlar dışında ek bir inşaat öngörülmemektedir.”