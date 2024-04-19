İmamoğlu: 5 yıllık dönemde 101 milyar 745 milyon lira yatırım yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 2023 yılı faaliyet raporunu sundu. "5 yıllık dönemimizde; 101 milyar 745 milyon lira yatırım yaptık" diyen İmamoğlu, "İştirak şirketlerinin mali durumlarına da değinerek, "2023 yılını, BELTUR ve Metro İstanbul dışındaki 28 şirketimizin tamamı karda kapatmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı 'Faaliyet Raporu Sunumu'nu gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Meclis Başkanvekili Nuri Aslan'ın yönettiği toplantı öncesinde CHP, AKP ve MHP gruplarını ziyaret etti.

Saraçhane'deki tarihi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İmamoğlu, hem muhalefete hem de CHP'ye uyarılarda bulundu. Hakikat üzerinden vatandaşın menfaati gözetilerek yapılacak muhalefete, bilimsel ve sağduyulu eleştirilere, tüm yöneticilerin ihtiyacı olduğunu söyleyen İmamoğlu, yeni dönemde meclisin bu bakış açısıyla çok doğru ve güzel bir sınav vermesini dilediğini ifade etti. İmamoğlu, bu kapsamda, sadece muhalefet edenlere değil, iktidar olduğunu düşünen Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da benzer yönde tavsiyede bulunmaktan hiçbir zaman çekinmediğini ve çekinmeyeceğini dile getirdi.

BİZE EMANET EDİLEN BÜTÇEYİ NASIL KULLANDIĞIMIZIN HESABINI VERMEK İSTİYORUM"

Yapılan projeleri sıralamadan önce İmamoğlu, "Bize emanet edilen bütçeyi nasıl kullandığımızın hesabını sizlere vermek istiyorum. Göreve geldiğimizde, 'Mali disiplin ve adil kaynak dağılımı esasına dayanan bütçe disiplinimiz, bizim için önemli bir kalite göstergesidir' demiştik. İBB, bu anlayış içinde, 2023 yılında da adil ve disiplinli bütçe yönetimi sayesinde başarılı bir finansal performans sergilemiştir. 5 yıllık dönemimizde; 101 milyar 745 milyon lira yatırım yaptık. Hane halkına 33 milyar 425 milyon liralık cari transfer gerçekleştirdik. 115 milyar 380 milyon lira ile ulaşımı destekledik. Çevre için 31 milyar 540 milyon lira kaynak kullandık. Sağlık ve sosyal hizmetler için kullandığımız kaynak 25 milyar 475 milyon lira. Spor, kültür, eğitim hizmetlerimiz için gerçekleştirdiğimiz harcamalarımızın toplamı 19 milyar 645 milyon lira. 37 milyar 545 milyon lira raylı sistemlerimize sermaye yatırımı yaptık. Fen İşleri eliyle 29 milyar 945 milyon lira sermaye yatırımı gerçekleştirdik. Yol yapım ve bakımı için gerçekleştirdiğimiz harcama, 14 milyar 355 milyon lira. Ulaşımı bu dönemde 21 milyar 415 milyon lira ile sübvanse etmek durumunda kaldık" dedi.

İBB'NİN BORÇLARINI, DÖVİZ CİNSİNDEN AZALTTIK"

İmamoğlu, "Bütün bunları, ülke yönetiminin akıl dışı ekonomi politikalarının yol açtığı anormal seviyedeki kur ve fiyat artışlarına rağmen gerçekleştirdiğimizin de altını çizmek istiyorum. Kaynaklarımızı doğru yönettiğimiz için hem borçlandığımızdan daha fazla borç geri ödemesi yaptık hem de İstanbul'un her yanında ciddi ve büyük yatırımları bu süreç içerisinde gerçekleştirdik. Alternatif finansman kaynağı yaratma konusunda ülkemize örnek olduk. Belediye olarak, yerel yönetimlerde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, uluslararası standartlarda 'Yeşil Finansman Çerçeve Metni'ni hazırladık ve yayınladık. Göreve geldiğimiz 2019 Haziran'ından bu yana iç ve dış borç geri ödemelerinde çok yüksek bir performans sergiledik. İBB'nin borçlarını, döviz cinsinden azalttık" ifadelerini kullandı.

"BELTUR VE METRO İSTANBUL DIŞINDAKİ ŞİRKETLERİMİZ KARDA"

Yaptıkları projeleri tek tek detaylıca anlatan İmamoğlu, iştirak şirketlerinin mali durumlarına da değinerek, "İştirak şirketlerimizin satış gelirleri, 2023 yılında, 2018 yılına kıyasla, 6,1 kat artarak, 109 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında vergi öncesi kar, 2018 yılına kıyasla 4 katına yakın artarak, 4,9 milyar lira gerçekleşmiş olup, vergi öncesi karlılık yüzde 4,5'tur. 2023 yılında yatırımlar, 2018 yılına göre yaklaşık 6 kat artarak, 4 milyar lira seviyesinde gerçekleşmiş, şirketlerin öz kaynakları da 2018 yılına göre 11 kat artarak, 107 milyar liraya ulaşmıştır. Şirketleri devraldığımız 2019'un ilk yarısı sonunda 14 şirket zarardayken, bu şirketler verimli ve etkin yönetim ile karlı hale getirilmiş olup, 2023 yılını, BELTUR ve Metro İstanbul dışındaki 28 şirketimizin tamamı, karda kapatmıştır. Bu sonuçta, sundukları hizmeti yüksek enflasyona rağmen vatandaşa makul fiyatlarla arz etme politikasının önemli bir etkisi olduğunun altını çizmek gerekir. BELTUR'un zarar etmesinde, EYT kaynaklı 61 milyon lira kıdem tazminatı yükü, ayrıca Galata Kulesi'nin ve Devlet Hastaneleri'nin BELTUR'dan alınmasının etkili olduğunun altını çizmek gerekir. Metro İstanbul'un karlılığı ise, bilet fiyatlarının ve belirlenen sübvansiyon tutarlarının, enflasyon kaynaklı maliyet artışlarının mecliste karşılanmamasından kaynaklı olduğunu da belirtmekte fayda var" şeklinde konuştu.

"KAÇ KURUŞ BİZE AKTARILIYORSA FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN HESABINA YATIRILSIN"

Daha sonra söz hakkı alan Büyük Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Dursun Çağlayan İmamoğlu'na Filistinli çocuklar için yardım kampanyası başlatması çağrısında bulundu. Çağlayan, "Biz büyükşehir belediyesindeki yolluk ücretimizi, büyükşehir belediye başkanımıza Filistinli çocuklara yapmaya başlayacakları yardım kampanyası hesap numarasını bize ilettikleri takdirde kaç kuruş bize aktarılıyorsa sonuna kadar onların hesaplarına yatmasını talep ediyoruz. Buna katılacak olan meclis üyelerimizi arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden siyasi görüş ayırt etmeden emeği geçen katkısı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"1,6 MİLYONLUK YEMEK NEDEN DAĞITILMADI"

AKP Grup Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul ise verilen vaatlerin takipçileri olacaklarını belirterek, "Her biri 250 yatak kapasiteli 10 huzurevi açacağız denmiş, sadece bana gelen bilgi 1 tanesinin açıldığı birinin de sadece temeli atıldı. Biz görevi devrettiğimizde İstanbul'da verilere baktığımızda 11 milyona yakın ücretsiz yemek dağıtıldığı bugün ise bu rakamın 9 buçuk milyona düştüğü görülmektedir. Kent lokantalarını destekliyoruz. Güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Sayılarının arttırılmasını bekliyoruz. Amma velakin bu aradan geçen 1 buçuk milyon eksik yemek acaba kent lokantalarında anlatılan 1, 6 milyonluk uygun yemeğin reklamı yapılırken bu kadar sayı yemek neden dağıtılmadı" dedi.