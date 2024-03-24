İmamoğlu açıkladı: İBB'ye yönelik 1019 soruşturmadan hiçbir şey çıkmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2014-2019 arasında İBB'nin 147 kere denetlendiğini, kendi dönemlerinde bu sayının 1019 olduğunu açıklayarak, "Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin 5 yıllık dönemde tam 1019 kez incelendiğini ve hiçbir şeyin çıkmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu, "2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. (Bunların büyük çoğunluğu rutin denetim.)" bilgisini paylaştı.

"Bizim dönemki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019" diyen İmamoğlu, "Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı.

İFTİRA VE KUMPAS TEPKİSİ

İmamoğlu, şunları söyledi: "İstanbul’a hizmette şeffaf ve dürüst yönetimimizle örnek olduk. 1019 incelemeden bir şey çıkaramayanların iftira ve kumpas siyasetine başvurması bizi şaşırtmıyor."

İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul’a hizmette Tam Yol İleri demeye, milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz" dedi.