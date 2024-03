İmamoğlu, Beşiktaş'ı ziyaret etti: "Centilmence bir yarış temenni ediyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü ziyaret etti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Türkiye için önemli bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz, rakiplerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Centilmence, güzel bir yarış temenni ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak, tüm adaylara güzel çalışmalar diliyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2014 yerel seçimleri kapsamında, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine yaptığı ziyaretlerin bir benzerini Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne (BJK) gerçekleştirdi.

BJK Başkanı Hasan Arat tarafından Tüpraş Stadyumu’nda karşılanan İmamoğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.

BJK ürünlerinin satıldığı “Kartal Yuvası” ile kulüp tarihinin sembolleri, formalar ve kupaların sergilendiği müzeyi gezen İmamoğlu, Soyer ve Arat; İBB bürokratları ile BJK yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

ARAT’TAN İMAMOĞLU’NA BJK 100. YIL ÖZEL FORMASI

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Arat, basın mensuplarına ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, açıklamalar öncesinde, İmamoğlu’na, sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı BJK 100. yıl özel formasını takdim etti. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ve Galatasaray’la birlikte İstanbul’un en güçlü üç markasından biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Seçim sürecine dair hem geçtiğimiz 5 yıl hem de bundan sonraki 5 yıla dönük, kulüplerimizle olabilecek iş birliklerimizin karşılıklı nasıl adımlar atabileceğinin bizdeki duygularını, diğer kulüplerimizle paylaştığım gibi, Beşiktaş kulübümüzle de paylaşmak üzere, çalışma arkadaşlarımla buradayız” dedi.

İstanbul’un gelecekte olimpiyatlara ev sahipliği yapacak bir şehir olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “İnşallah öncesinde Avrupa Oyunları hedefimiz var. Tüm bu çalışmalarımızın, spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Bu anlamda hem olimpik branşlardaki İstanbul'un güçlenmesi hem sporun İstanbul için güçlü bir seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ivmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda ben, üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“UMUYORUM GÜZEL GÜNLERDE BİRLİKTE OLURUZ”

BJK Başkanı Arat’ın, olimpik hedefler konusunda tecrübeli bir isim olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Spora dair tanışmamızla birlikte, yıllardır sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden bu süreçte, görevimiz nasip olması halinde, yararlanacağımıza eminim. Biz, İstanbul'un bütün değerleriyle, bütün kıymetlileriyle her alanda iş birliği içerisinde, dayanışmacı, güçlü bir toplumsal ittifakı temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Böylesi bir güçlü ittifakı sempatik, iş birliği içinde, güler yüzle birbirine bağlayacak unsurların başında da kadim kurumlarımız geliyor. Bugün baktığımızda 121 yaşında bir kurumunuzun olması ve o kurumla şu anda İstanbul'un geleceğini konuşmak ne her şehre ne de her ülkeye nasip olmaz. Bu açıdan biz, çok önemli bir şehiriz. Dünyanın en önemli şehriyiz diyebilirim. Umuyorum, İstanbul'umuzu bütün değerleriyle büyütecek yeni bir 5 yıla adım atmak, bizim için en büyük hedef. Bu doğrultuda hem centilmence hem kapsayıcı hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Beşiktaş Kulübümüzde kadın yönetim kurulu üyeleriyle bizleri karşılaması Sayın Başkan’ın çok özel bir durum. Ben kulübümüze nice başarılar diliyorum. Nice 100 yıllar diliyorum. Umuyorum güzel günlerde birlikte oluruz.”

ARAT: BEŞİKTAŞ OLARAK ÖNCÜ OLACAĞIZ

BJK Başkanı Arat da ziyaretle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Dünyanın en güzel şehrindeki, dünyanın en güzel stadyumuna, kulübümüze Sayın İmamoğlu'nun ziyareti fevkalade önemlidir. Türkiye'nin en eski kulübünün, üstelik doğum gününe rast gelen bu günlerinde bu ziyaretiniz, fevkalade önemlidir. Türkiye için önemli bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz, rakiplerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Centilmence, güzel bir yarış temenni ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak, tüm adaylara güzel çalışmalar diliyoruz. Size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Dünyanın en güzel stadyumunda sizi ağırlamaktan, Beşiktaş camiası adına ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve Divan Başkanım adına çok büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kulübümüzü ziyaretiniz, kadın yöneticilerin teşviki açısından da fevkalade önemlidir. Biz iki kadın yönetim kurulu üyemiz ve birçok kurullarda kadın yöneticilerin bulunması konusunda, Beşiktaş olarak, öncü olacağız. Öncü olmaya devam edeceğiz.”

İmamoğlu ve Arat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladıkları BJK yöneticisi ve çalışan kadınlarla anı fotoğrafları çektirdi.