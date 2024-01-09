İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamını ziyaret etti

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta’yı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sağlık durumu iyi. Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Sağlık durumu iyi. Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyor, imamımıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dün saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamımız Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, sağlık durumu iyi. Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyor, imamımıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/8xJ9n9H8YD — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 9, 2024

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Şüphelinin "Allahuekber, putları camiden çıkartın" diye bağırdığı belirtilmişti.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.