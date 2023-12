İmamoğlu: Can Atalay'ın yeri TBMM'dir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayına katıldığı programda gündemi değerlendirdi. İmamoğlu, Can Atalay'ın tutukluluğunun devamıyla ilgili açıklamasında "Can Atalay'ın yeri TBMM'dir. Eğer şu anda ülkemizde Can Atalay, TBMM'de değilse büyük bir hukuki suç işleniyor. Can Atalay acilen TBMM'deki koltuğuna oturmalıdır." dedi.

Güncel 28.12.2023 20:43 Giriş: 28.12.2023 20:43

Güncelleme: 28.12.2023 20:48 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

FOTOĞRAF: depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz moderatörlüğünde; Gazeteci ve Sözcü Yazarı Uğur Dündar, Sözcü TV Sunucusu İpek Özbey ve Sözcü Yazarları İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlıyor. İmamoğlu, PKK saldırılarında yaşamını yitiren askerler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa’da katıldığı asker cenazesinde yaşanan provokasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "TERÖRÜN ARTMASINDA SORUMLU HÜKÜMETTİR" İmamoğlu, şunları söyledi: "Terörün sona ermesi, ülkede terörle ilgili sürecin manipüle edilerek bir siyasi mekanizma haline getirilmemesi hepimizin temennisi. Bunun acısını bu memleket özellikle son zamanlarda daha çok çekiyor ve çok üzücü süreçler yaşıyoruz. Bu ülkede bir hükümet var. Hükümet bu ülkenin her alanını yönetiyor. Güvenlikten ekonomiye, eğitim politikalarından sanayi politikalarına aklınıza gelen her unsuru bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Böylesi vahim olaylar yaşandığında öyle enteresan bir dünya var ediyorlar ki yani sanarsınız ki hükümet yok bu ülkede, hükümet bir anda muhalefete dönüşüyor ve bir anda muhalefet suçlu duruma geliyor. Vatan haini ilan ediliyor birileri. Linç girişimlerine varıncaya kadar bir şeyler organize ediliyor. Bu da sanki normalmiş gibi ama hükümetin fertleri ama hükümetin paydaşları çıkıp muhalefete laf etmeyi kendilerine marifet görüyorlar. Ama bu milletin vicdanında karşılık görmeyecek. Terörün artmasının ya da terörle ilgili tedbir alınmamasının sorumlusu hükümettir. Hükümetin sorumlusu da sayın Cumhurbaşkanı'dır. Hesap vermesi gereken kişi odur. BİLDİRİ TARTIŞMASI Bir metne imza atılmadı, sayın Genel Başkanı'mızın bakışıyla oradaki partimizin yetkili kurullarının aldığı karar üzerine yayınladıkları metnin içeriğine baksınlar. Ne yayınlanmış burada? Yayınladıkları metinde bir sıkıntı mı var? Ama şunu yapma isteğinde bulunmadılar. Hiçbir dönem dinlediğim kadarıyla, artık şuna dönü mesele: Hükümetin bilgi paylaşmadığı bir ortama dönüşmüş. Meclis'te buna dönük bir talep var. Bunun hesabını sormak, bu konuda bilgi istemek ve bu detayları almak bir vatandaş olarak söylüyorum benim de hakkım. Memlekette birçok şeyin üstü kapandı. "CAN ATALAY'IN YERİ MECLİS'TİR" Can Atalay'ın yeri TBMM'dir. Eğer şu anda ülkemizde Can Atalay, TBMM'de değilse büyük bir hukuki suç işleniyor. Can Atalay acilen TBMM'deki koltuğuna oturmalıdır. Türkiye'de yargı sistemini sınıfta bırakıyorsunuz. Türkiye'deki demokrasiyi, anayasal hakları sınıfta bırakıyorsunuz. Dünyaya karşı rezil oluyoruz. Sırası geldiğinde bir başka ülkenin talimatıyla hapisten birini serbest bırakıp uçağa bindirip ülkesine yollayabiliyorsunuz."