İmamoğlu: CHP değişecek, Türkiye değişecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle kaleme aldığı yazıda CHP'nin tarihindeki kırılma noktalarından bahsederken değişim çağrısını tekrarladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Cumhuriyet için köşe yazısı kalem aldı. Değişim mesajını tekrarlayan İmamoğlu, "CHP değişecek, Türkiye değişecek" dedi.

CHP’nin, Cumhuriyet rejiminin hazırlayıcısı olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “1923’ten beridir yasalar önünde herkesin bir diğeriyle eşit vatandaş olduğu bir Cumhuriyet’te yaşıyor olmamızda CHP’nin imzası var” derken CHP’nin, dünya genelinde kriz yaşayan sosyal demokrasiye ilham kaynağı olabileceğini ifade etti.

CHP’nin tarihindeki kırılma anlarını hatırlatan İmamoğlu, “CHP geride bıraktığımız 100 senenin en önemli aktörlerinden biri oldu olmasına ama malum çok uzun zamandır iktidarda değil ve Türkiye’ye hizmeti ve katkısı yerel yönetimlerde ortaya koyduğu çok değerli performansı bir yana bırakırsak, ülkenin ana muhalefet partisi olmakla sınırlı” ifadelerini kullandı.

"CHP 43 YILDIR DEĞİŞEMEME SORUNU YAŞIYOR"

CHP'nin bir 'değişememe sorunu' olduğunu vurgulayan İmamoğlu, iktidara gelen sağ partilerin ve CHP'nin muhalefete hapsolmasının Türkiye'ye faturasının ağır olduğunu savundu:

“CHP son 43 yıldır zihni ve fiili bir değişememe sorunu yaşıyor. 1980’den bugüne dünya ve Türkiye muazzam biçimde değişirken, bu değişime ayak uyduramayan CHP kendisini adeta ebedi ve ezeli muhalefet partisi konumuna hapsetti. Halbuki, 600 yıllık bir imparatorluk çökerken, 1923 şartlarında dünyanın en devrimci hareketlerinden birini yaratarak doğrusunu yapanların partisi olarak kurulan CHP, 1960’larda ve 1970’lerde dünyanın ve Türkiye’nin değişimine ayak uydurarak da doğruyu yapmıştı. Ne var ki, 1980’den sonra aynı kabiliyeti gösteremedi. Dünya ve Türkiye değişirken CHP atalete düştü.”

Ne yazık ki atalete düşmemizin maliyeti büyük oldu. Türkiye’nin yönetilmesinde etkin olamadığımız gibi Türkiye’yi adım adım otoriter bir iktidara teslim ettik. Birbiri peşi sıra iş başına gelen sağ iktidarlar, gelir dağılımını bozdu, Cumhuriyetin en önemli gücü ve dayanağı olan yetenekli ve girişimci orta direği eritti. Bugün toplumun %10’u ulusal zenginliğin yüzde yetmişine sahip olacak bir noktaya geldiyse, bizim de kusurumuz var. Emeğin asli temsilci olarak CHP’nin iktidar olamayışının bedeli bu denli ağır oldu maalesef."

"CHP DEĞİŞİRSE TÜRKİYE DEĞİŞİR"

Sık sık verdiği değişim mesajını yazısında da paylaşan İmamoğlu, “Gerçekten bir değişim istiyorsak; bunu nasıl yapacağımıza dair modelimizi güven verici bir biçimde topluma izah etmek durumundayız. Bu modelde Türkiye’nin ihtiyacı olan büyük sıçramanın motor gücü kamunun kaynakları ile ülkenin ve dünyanın dehasının birleşmiş gücü olmalıdır” derken yazısını ‘bir tespit ve bir vaat’ ile tamamladı:



“Bugün CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermeyen millet, Türkiye’yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye’yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde, tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır. İşte milletin CHP’yi değişime zorlamasının nedeni budur. Bizim en önemli, en acil görevimiz hep beraber bu muhalefeti yaratmaktır. Bunu yaratmanın yolu ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaktır.



Bir tespit bir de vaatle bitireyim.



Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir.



Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek.”