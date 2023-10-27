İmamoğlu, 'Divan Başkanlığı' teklifini kabul ettiğini doğruladı: Değişim konusunda aynı noktadayım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nden gelen Kurultay Divan Başkanlığı teklifini kabul ettiğini doğruladı. "Teklifi kabul etmeniz değişim çağrınızdan vazgeçtiğiniz anlamına mı geliyor?" sorusuna İmamoğlu, "Hayır, hiç öyle bir durum yok" yanıtını verdi. İmamoğlu, "Bu konuda da sayın Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfınca Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın" programına katıldı.

Ekrem İmamoğlu, program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Kurultayı'nda kendisine Divan Başkanlığı teklif edildiği ve kendisinin de kabul ettiğine yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Doğrudur. Aslında geçen hafta perşembe günü bana ilk kez sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve sayın Genel Başkanımızın da olumlu görüşüyle beraber bu teklifi size iletmeye geldiğini ifade etmişti. O günden beri müzakerelerimiz sürüyordu. Daha sonrasında olumlu düşüncemi kendilerine ifade ettim. Dünkü Genel Başkanımızla olan buluşmamızda da sürece dair olan değerlendirmerimizi yaptık" cevabını verdi.

"DİVAN BAŞKANLIĞI ÇOK KUTSAL BİR VAZİFE"

"Tabii kurultay çok önemli bir kurultay, yarışın olacağı bir kurultay" diyen İmamoğlu, "Tabii ki Divan Başkanlığı çok kutsal olan bir vazife. Her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getireceğimiz ifade ederek karşılıklı olumlu bir pozisyona geldik. Elbette ki bu süreci bana tevdi eden sayın Genel Başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerin kullandı.

"ÖZEL'LE TARİFLEDİĞİMİZ YOL YÜRÜYÜŞ BİÇİMİNDE AYNI NOKTADAYIM"

"Genel Merkez'den gelen teklifi kabul etmeniz değişim çağrınızdan vazgeçtiğiniz anlamına mı geliyor?" şeklindeki soruya İmamoğlu, "Hayır, hiç öyle bir durum yok. Bir makamla ilgili benim düşüncelerimin yan yana koyularak değişip değişmeyeceğini düşünenler ya beni tanımıyor ya da ideallerim ve siyasete bakışımla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiller" cevabını verdi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ben sayın Genel Başkanımla da konuştuğum 4 Haziran tarihinde ne ifade etmişsem bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim. Bu konuda da sayın Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Zaten sayın Genel Başkanımızla da, değerli Gürsel Erol ile konuşurken de en önemli mevzu, pozisyonumu biliyorlar ve bunu bilerek beni göreve davet ediyorlar idi. Bu noktada ne sayın Genel Başkanımız böyle bir davet yaparken bunun karşılığında bir şeyi ima bile etmeden bunu bana tevdi ettiler, zaten başka bir davranışta zaten bulunmaz. Ben de zaten durumumu, pozisyonumumu belli ederek, divanın gereken kurallarıyla en adil, en eşitlikçi şekilde yürütüleceği konusunda tavır ve davranışta olacağımı ifade ederek süreci tarifledim."

"ÖZGÜR ÖZEL İLE SOHBET ETTİK"

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile de görüştüğünü belirten İmamoğlu, "Daha önce de oldu hep. Hiçbir sorun yok. Dün de sohbet ettik detaylarıyla. Çok mutlu olduğunu ifade etti. İstanbul'da buluşmaya karar vermiştik daha önce, bir kahve içtik ve sohbet ettik. Abartılacak bir şey yok, herkes olduğu yerde. Çok nizamlı, düzenli bir kurultay sürecinin olgunlaşmasında sorumluluk alan duruşumuzla yolumuza devam ediyoruz. Buna herkes dahil. Bütün aktörler aynı sorumlulukla devam ediyorlar."

"PARTİYLE İLGİLİ MÜCADELEMİ SAHADA VERMEDİM"

Sizi sahadan çekme taktiği olarak da yorumlanıyor" sorusuna İmamoğlu, "Ben zaten partiyle ilgili hiçbir mücadelemi sahada vermedim. Partiyle ilgili mücadelemi partinin bireyleriyle bire bir sohbetlerde ve kapalı ortamlarda verdim ve vermeye devam edeceğim."