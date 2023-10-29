İmamoğlu duyurdu: Kadıköy'deki İBB yurduna Zeren Ertaş'ın ismi verildi

İBB, önceki dönemde lojman olarak tasarlanan, ardından bir vakfa yurt olarak tahsis edilen, binayı depreme karşı güçlendirip, öğrencilerin kullanımına açtı. Açılış öncesinde, Aydın’da KYK yurdunda yaşanan asansör kazasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Çok büyük acı yaşayan bir anne ve babanın yanındaydım. Onlardan müsaade aldım. Annemiz ve babamız kırmadılar, kabul ettiler. İnşallah burada, birkaç hafta içerisinde bu acıyı yaşayan ailemizin, o güzel evladının, genç hemşehrimizin ismini yaşatacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki dönemde bir vakfa öğrenci yurdu olarak tahsis edilen kurum mülkünü, depreme karşı güçlendirdi. Kadıköy İkbaliye (Hasanpaşa) Mahallesi’ndeki bina, İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmet vermeye başladı.

Yurdun açılışı; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile yurt sakini öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde Çelik, İmamoğlu ve Odabaşı birer konuşma yaptı.

İmamoğlu, göreve geldiklerinde İBB’nin yurt sayısının sıfır olduğuna vurgu yaptı. İBB olarak, yurt açmanın dışında, dar gelirli ailelerin çocukları için okul öncesi eğitim kurumları açtıklarını, 75 bin üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim desteği sunduklarını hatırlatan İmamoğlu, “Aynı zamanda, İstanbul Vakfı olarak da ayrı bir statüyle, 3 bin kız üniversite öğrencimize burs verdiğimizi de ilave olarak belirteyim” bilgilerini paylaştı.

"ZEREN ERTAŞ'IN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ"

Açılış öncesinde, geçtiğimiz 25 Ekim’de Aydın’ın Efeler ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş’ın Pendik’te ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çok büyük acı yaşayan bir anne ve babanın yanındaydım. Onlardan müsaade aldım. Dedim ki annesine, ‘Size hem vakit geçirebileceğiniz hem gençlere de arada sırada selam verip, onlarla duygularınızı paylaşabileceğin, rahmetli Zeren’in arkadaşı gibi görebileceğin 225 genç kız öğrencimizin olduğu bir yurda, müsaade ederseniz kızınızın ismini vermek istiyorum’ dedim. Annemiz ve babamız kırmadılar, kabul ettiler. İnşallah burada, birkaç hafta içerisinde bu acıyı yaşayan ailemizin, o güzel evladının, genç hemşehrimizin ismini yaşatacağız. Bunu yaşatmamızdaki temel sebep şu olacak: Görevini iyi yapan insanlar olmak zorundayız. Milletimiz bize, sorumluluk duygusuyla görev veriyor. O bakımdan böyle ihmallerin yaşanmaması, can güvenliğinin bu tür yurtlarda eksiksiz sağlanması konusunda çok hassas olmamız noktasında bir uyarı gibi, hepimiz görevlerimize dikkat etmeliyiz. Gençlere hak ettikleri değeri ve saygıyı göstermeyen yöneticiler ne devleti ne de Cumhuriyeti temsil edemezler. Şu anda bu acıyı hisseden gençlerimiz, tepkilerini dile getiriyor, görüyorum. Taleplerini dile getiriyorlar. Biz yöneticilere düşen, dile getirdikleri sorunlara, sıkıntılara çözüm bulabilmektir.”