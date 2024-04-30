İmamoğlu, Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak yanıt verdi: Sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in yaşamını yitirmesine ilişkin, "Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendi sözlerini hatırlatarak yanıt veren İmamoğlu, "‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in, İBB'ye ait bir parktaki su birikintisinde hayatını kaybetmesine dair başlatılan soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor" dedi.

ERDOĞAN'A YANIT

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Erdoğan'ın geçmişte söylediği sözleri hatırlatarak, "Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz" dedi.

"İKTİDARIN BAŞARISIZLIĞININ KANITIDIR"

"5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır. Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."

Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 30, 2024

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?Erdoğan, dün AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde İBB'yi hedef almıştı.



Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Erdoğan, "İstanbul'un göbeğindeki bir parkta basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız hayatını kaybetti. Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. İşçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı" demişti.