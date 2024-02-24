İmamoğlu: İftira siyasetine başladılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kara Surları Belgrad Kapı' projesinin açılış töreninde konuştu. İstanbul'un belediyecilik açısından en verimli dönemini geçirdiğini ifade eden İmamoğlu, hem AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de AKP ve MHP'nin İBB adayı Murat Kurum'u eleştirdi. İmamoğlu, "Hizmette yarışamayınca iftira siyasetine başladılar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kara Surları Belgrad Kapı' projesinin açılış töreninde konuştu.

İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıktıklarını belirten İmamoğlu, şehrin ihmal edilen tarihinin gün yüzüne çıkarıldığını ve belediyecilik tarihinde en fazla restorasyonun yaşandığı dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

İBB Miras'ın çok özel bir oluşum haline getirildiğini, liyakatlı ve kabiliyetli bir kadroya sahip olduğunu belirten İmamoğlu, Mahir Polat'a teşekkür ederken Fatih Belediye Başkanlığı yarışı için de başarılar diledi.

"İSTANBUL'A 3 BÜYÜK KÖTÜLÜK YAPTILAR"

İktidarın İstanbul'a yaptığı çok büyük 3 kötülük olduğun söyleyen İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a ihanet ettiklerini söylediği ifadesine gönderme yaparak, "İstanbul, yıllarca ihmalden, israftan, ihanetten çok çekti. Sadece ihmalin boyutunu, buranın ilk halini gördüğünüzde anlardınız. İsrafı engellediğinizde her yerde açılış yaparsınız ki onu biz gösteriyoruz, ihaneti de zaten kendisi söyledi" ifadelerini kullandı.

SİSİ GÖNDERMESİ

Erdoğan'ın 2019'daki seçim kampanyası sırasında 'Sisi mi diyeceğiz, Binali mi diyeceğiz?' sözünü de hatırlatan İmamoğlu, "Seçimi çalanlar bize hırsız dedi. Hatırlayın bana Sisi dedi, Sevgililer Günü'nde Sisi'nin gözlerine bakmak ona nasip oldu. 90 bine yakın çalışma arkadaşımı zan altında bıraktılar. Bir tane terörist bulamadılar" dedi.

"İFTİRA SİYASETİNE BAŞLADILAR"

AKP ve MHP'nin İBB adayı Murat Kurum'u da eleştiren Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hizmet, icraat ve yatırım dönemini getirdik. İstanbul, belediyecilik tarihinin en verimli dönemini yaşıyor. Ben bu arkadaşların 20 yılıyla yarışır durumdayım. Bizimle yarışamayınca 'Sadece İstanbul'u konuşacağız' diyenler iftira siyasetine başladı."

Eski Refah Partili Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e beddua ve hakaret etmesini de gündeme taşıyan Ekrem İmamoğlu, yetkilileri hem eleştirdi hem de çağrıda bulundu: "Bir meczup çıkıp Osmanlı'yı savunup Atatürk'e laf edecek ve sokakta rahat rahat gezecek. Buna müsaade eden devlet yetkililerini ve tek bir soruşturma açmayan savcıları göreve davet ediyorum. O meczuplara fırsat verenleri milletimizin takdirine bırakıyorum."

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bizim yolumuz adalet ve kardeşlik yolu, İstanbul'un yoludur. İstanbul'da inançları, milli duyguları istismar ederek siyaset yapma dönemi kapanmıştır, oradan size ekmek yok. Çok hizmet yapan bir ekibin vatanseverliğini sorgulamak sizin haddinize değil. Her yeri çöpe çevirdiniz. Bu zihniyete cevabımız yaptığımız hizmetlerle olacak."

"AYRIMCILIK YAPANLARLA BİRLEŞTİRENLER ARASINDAKİ SEÇİM"

İBB Başkanı daha sonra Kocamustafapaşa halk buluşmasına katıldı. Burada miting düzenleyen İmamoğlu, "Bize oy veren vermeyen diye bir ayrım yapmıyoruz. Kimsenin etnik kökenine, giyimine kuşamına bakmayız. Bu seçim ayrımcılık yapanla birleştirenlerin arasındaki seçim. Rantçılarla icraatçılar arasındaki seçim. Bu seçim bir kişiye itaat edenlerle 16 milyondan talimat alanlar arasındaki seçim" diye konuştu.