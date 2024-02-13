İmamoğlu: İstanbul gücün ve paranın yönünü değiştirmeyi başardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki göstererek, "Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Çok ayıp, çok yazık ama millet aldanmayacak" dedi. Bir kişinin değil 16 milyon insanın kazandığı dönemi başlattıklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul'da gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup partili tarafından protesto edildi.

Tepkilere yanıt veren İmamoğlu, "Bugün burada tepkinizi gösteriyorsanız bu, buradaki il başkanının demokratlığındandır. Bugün de göstereceksiniz, yarın da ama üç gün sonra kırılan gönüller tamir edilir. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil. İstanbul'da daha önemli işlerimiz var. Sonsuz bir mücadele gücü ile her türlü mücadeleyi vereceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: "Onun için tam yol ileri dedim. Bu yol sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, milletin bir araya gelişini, kentin uzlaşmasını, bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk."

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Erdoğan'ın sözlerini eleştiren İmamoğlu, "Öyle açıklamalar görüyorum ki bir gün bir açıklama yapıyor, diyor ki ‘Yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez bak Hatay’a geldi mi?’ diyor. Deprem bölgesinde, depremde acısı olan insanların huzurunda söylüyor. 2 gün geçiyor, ‘Biz CHP gibi oy verene hizmet getirenlerden değiliz’ diyor. Şaka gibi. Milletin aklıyla alay etmek demektir bu" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Çok ayıp, çok yazık ama millet aldanmayacak. 5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş olan konulara el attık. Birilerine rant üretmedik, halkın kaynağını israf etmedik. İstanbul en temelde gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırım ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar, onun için sıkıntıları var."

"BİRİLERİNE RANT ÜRETMEDİK"

"Çok ayıp, çok yazık ama millet aldanmayacak" diyen İmamoğlu, "5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş onlara konuya el attık. Birilerine rant üretmedik, halkın kaynağını israf etmedik. İstanbul en temelde gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırım ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar, onun için sıkıntıları var. Onların israf düzenine hizmet eden yönetim anlayışıyla, eşe dosta kamu kaynağı dağıtan iş ahlakıyla bu işler yapılamaz" ifadelerini kullandı.

"BİZ SİZE İHANET ETTİRMEYECEĞİZ"

İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Bakın beş yılda bizden öne akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş onlarca konuya el attık. Ne yaptıysak birilerine rant üretmedik yeşil alanları meydanları talan etmedik. Tam tersine buraları ihya ettik, güzelleştirdik. Halktan kaçırılan ne varsa vatandaşın kullanımına açtık. Bazen ne yazık ki devletin gücünü bile çekinmeden karşımıza dikmeye çalıştılar. Polisimizi kendi emellerine alet ettiler. Ama biz yılmadık. Valla milletin malını işgal eden varsa orayı gittik yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz. Bir kişinin kazandığı değil 16 milyon insanın kazandığı dönemi başlattık. İstanbul'da gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardık. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz. İBB'de milletin parası millet için harcanıyor."

"İSTANBUL'A HİZMET İÇİN TAM YOL İLERİ"

İmamoğlu, son olarak şunları kaydetti:

"Bu kardeşiniz size söz veriyor bu şehirde kimsenin inancına kimsenin siyasi düşüncesine kimsenin yaşam tarzına bakmadan ayrımcılık yapmadan adil ve özgür bir kent, bu şehir herkesin şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri. Bu şehirde 16 milyon özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu şehirde vatan sever, bayrağını seven Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde cumhuriyetin izinde yürüyecek 16 milyon insan var. İstanbulluların istediği olacak. Onun için buradayız. Göreceksiniz bir kişinin dediği değil, 16 milyonun dediği olacak. Hep birlikte yürüyeceğiz. Ben bu yola çıkacak olduğum bütün adaylarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'a hizmet için tam yol ileri."