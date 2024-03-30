İmamoğlu: İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz

İBB Başkanı İmamoğlu, seçim öncesi Adalar'da yurttaşlara hitap etti. Partisinin Adalar adayı Ali Ercan Akpolat için destek isteyen İmamoğlu, "5 yıl boyunca israfa adalete nasıl dur dediysek, İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da açıklamalarda bulundu.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e hizmetleri için teşekkür eden İmamoğlu, "Değerli Adalar Belediye Başkanımız Erdem Gül'e teşekkür ediyoruz. Deneyimlerini yeni başkanımıza aktaracağından şüphe duymuyoruz" dedi.

"HİZMET VE LİYAKAT KAZANACAK"

İmamoğlu, partisinin Adalar Belediye Başkan Adayı Ali Ercan Akpolat için destek istedi. İmamoğlu, "5 yıl boyunca israfa adalete nasıl dur dediysek, İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğru kişiyi seçmeleri durumunda İstanbul'un daha çok yeşil alan, daha çok metro kazanacağını, dar gelirliye daha fazla destek ulaşacağını kaydeden İmamoğlu, halkın kentin geleceği için en doğru kararı vereceğinden şüphesi olmadığını söyledi.

İmamoğlu, "Adam kayırma, torpil değil, hizmet ve liyakat kazanacak" dedi. Halkçı bir belediyecilik anlayışları olduğuna vutgı yapan İmamoğlu, yeni dönemde de bu yöndeki hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.