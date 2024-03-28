İmamoğlu 'kırık sandalye' olayını anlattı: Erdoğan'a verdiği yanıtı söyledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da Saray'da ağırladığı büyükşehir belediye başkanları toplantısında kırık sandalye olayını anlattı. Erdoğan'ın 'İsraf ediyorsun, sandalyeyi kırdın' dediğini aktaran İmamoğlu, "Dedim ki, 'Birincide değil ama ikincide daha sağlam oturuyorum, ondan" yanıtını verdiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Çİftçiye destek vereceklerini belirten İmamoğlu, "Emeklinin başı öne eğildiği zaman, bu milletin başı öne eğilmiştir" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Bunlar saygıyı, hürmeti bile ezdiler. Emekliye verilecek 1 lirayı bütçeyi yük diye tarifledirler. Bak, bak, bak... Ama Kanal İstanbul deyince gözleri fır fır dönüyor. İçinde bir para işareti var, anladınız siz onun ne olduğunu."

BAKANLARA TEPKİ

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum için seçim çalışması yapan bakanlara tepki gösteren İmamoğlu, "Kabine kim? Benim bildiğim Kabine Ankara'da olur, bunlar toplanmış İstanbul'a gelmiş. Sandıkta misafir edelim. Hani 23 Haziran'da etmiştiniz ya 806 bin kez, onu kaça katlarsınız ben bilmem? Benim bildiğim İstanbullu ne hak yer, ne de hakkını yedirir" ifadelerini kullandı.

"PARTİ DEVLETİ KURMAK İSTİYORLAR"

"Parti devleti kurmak istiyorlar" diyen İmamoğlu, "Biz 100 seneyi aşmış Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Allah'ın lütfu... Bir çift mavi göz gelmiş milletin atasıyla ülkeyi kurmuş ve bize emanet etmiş. Yok birbirimizden farkımız. Cumhuriyet bir şey daha söyler; yönetici gülerek bakar, vatandaşına şefkatle bakar. Yönetici vatandaşına sert bakamaz, talimat veremez... Yönetici, Cumhuriyet'te vatandaşını bakarken haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

"AYRIMCILIĞA UĞRADIK"

İmamoğlu, açıklamasında, "Sadece İstanbul'un sorunlarını konuşmak için sayın Cumhurbaşkanı'ndan defalarca randevu istedim, verdi mi? Ayrımcılığa uğradık. Bir kere bile vermedi" ifadelerini kullandı.

"KIRIK SANDALYE" OLAYI

İBB Başkanı İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da Saray'da ağırladığı büyükşehir belediye başkanları toplantısında kırık sandalye olayını da anlattı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sadece ilk seçildiğimizde fazla ısrarcı olunca 30 tane büyükşehir belediye başkanını davet etti? Ne tesadüfse 30 kişinin orada herkesin önünde ismi yazıyor, bana kırık sandalye denk geldi... Sonra da bana demez mi 'İsraf ediyorsun, sandalyeyi kırdın.' Dedim ki, 'Birincide değil ama ikincide daha sağlam oturuyorum, ondan' dedim."