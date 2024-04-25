İmamoğlu'na siyasi yasak davası ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi. Bir sonraki duruşma 31 Mayıs'ta görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleyle ilgili İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı rapor, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti.

Davanın üçüncü duruşması bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Önceki duruşmada İçişleri Bakanlığı avukatları İmamoğlu’nun duruşmaya katılarak ifade vermesi gerektiğini belirtmişti. Duruşma arasında adliyeye giderek ifadesini veren Ekrem İmamoğlu suçlamaları redetti.

Bugünkü duruşmada ise Sayıştay denetçilerinden istenilen bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda hukuka aykırı bir durumun olmadığı tespitlerinin yer aldığı belirtildi. İmamoğlu’nun avukatı da Sayıştay raporunun herşeyi açıkladığını ve rapora katıldığını söyledi. İçişleri Bakanlığı avukatları ise söz konusu raporun kendilerine ulaşmadığını beyan etti. Savcılık, akademisyenlerden oluşan bir heyetle yeni bir bilirkişi raporunun oluşturulmasını istedi.

Karar çıkmayan davanın duruşması 31 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.

"HUKUKİ DEĞİL SİYASİ BİR DAVA"

Davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu hakkında açılan diğer davaları da hatırlatarak, davaların hukuki değil siyasi olduğunun altını çizdi. Davaların İmamoğlu'nun itibarını yıpratmaya yönelik olduğuna vurgu yapan Çelik, süreci takip ettiklerini belirtti.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bu dava Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılan tek bir dava değil. Daha önce yine bir 'ahmak' davası, yine bir 'terör' soruşturması... Bunlar tamamen, hukuki değil siyasi davalardır.Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun itibarını yıpratmaya yönelik bir takım girişimlerdir. Süreçlerin takipçisiyiz, avukatlarımız süreci takip ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 5 yıldır İstanbul'da çok önemli hizmetler İstanbul halkı için vermeye devam ediyor. Dolayısıyla hizmetlerimizi vermeye de devam edeceğiz. Bu tür siyasi davaları da takip ediyoruz tabii ki. Kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."