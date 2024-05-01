İmamoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile emekçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan İmamoğlu, "İstanbul'un ve Türkiye'nin üreten alınterileriyle ülkemizi sırtlayan işçileri ve emekçileri 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun. 1 Mayıs aynı zamanda dayanışma demektir. 5 yıl boyunca vatandaşını ayırt etmeden dayanışmacı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.