İmamoğlu'ndan 31 Mart mesajı: İstanbul, bu siyaset anlayışını tarihe gömecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli metro hattı açılışında konuştu. İktidarın yalan söylemlerle İBB'nin 5 yılda başardıklarına gölge düşürmeye çalıştıklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul, bu siyaset anlayışını 31 Mart'ta tarihe gömecek. İstanbul bu siyaset anlayışına bırakılamaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli metro hattı açılışında konuştu.

Görevde olduğu 5 yılda 65 kilometre metro hattı yaptıklarını belirten İmamoğlu, bu projenin ihalesi 2015'te yapılmasına rağmen yaklaşık yüzde 35'i yapıldıktan sonra durdurulduğunu söyledi.

Finansman sorunu nedeniyle 2019'da göreve geldiklerinde 10 metro hattının durdurulduğunu ve bunun bir 'skandal' olduğunu vurgulayan İmamoğlu, en zor koşullarda bile metro hatlarını durdurmadıklarını ifade etti.

25 yılda yapılan metro inşaatının yarısından fazlasını 5 yılda yaptıklarını belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı 2 metronun parasını bizden aldılar. 6 milyara yakın parayı bizden 10 ayda aldılar. 8 kilometre yalanını atanlar haddini bilip özür dileyecekler. Beni bırakın yerin altında on binlerce insan ter akıttı. Onlardan özür dileyecekler. Bunlar özür dilemezler ama öyle bir yüzleri yok. Yalanları ortaya çıkınca da siyaseten söylenmiş sözler derler.

Seçimi çalıp herkese hırsız, terörist dediklerinde de aynısını yaptılar. İstanbul, bu siyaset anlayışını 31 Mart'ta tarihe gömecek. İstanbul bu siyaset anlayışına bırakılamaz. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık. Her metroya bir şey katıyoruz. Durağın üzerinde bir kreş bitiriyoruz ve durakta da kent lokantası açıyoruz. Biz 10 yılda 50 yıla bedel iş yapacağız."