İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a: "Bakan iddianame hazırlar gibi konuştu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP'de para sayma" iddiasıyla ilgili tartışmalara dair açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bu konudaki açıklamalarına yanıt veren İmamoğlu, "Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu. Bu işlerde en son Adalet Bakanı konuşur. Birkaç saat ara vermeden sağolsun iddianameyi yazdı" dedi.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"ADALET BAKANI İDDİANAME YAZAR GİBİ KONUŞTU"

"Bir konu vardır, sorarsınız. Böyle bir yaftalamak, karalamak üzerine saldırı. 'Bir şey bulduk Ekrem'e nasıl zarar veririz?' diye girişim yapıldı. Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok. Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orası bir hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var. Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu.

Bu işlerde en son Adalet Bakanı konuşur. Birkaç saat ara vermeden sağ olsun iddianameyi yazdı. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usül açısından hatalı, eksik. Günün sonunda ben şurasındayım meselenin topyekün saldırı düzeni içerisinde Ekrem İmamoğlu'na bir leke sıçratalım. İl başkanı da süreci yeni öğrendi. Muhtemelen bu burada bitmez. Bir leke atıyorlar. Bizim hakkımızda dava açıldı, bekliyor duruyoruz. İstinafta yatıyor, bakalım hayırlısı.

"SAHA ŞU ANA KADARKİ EN POZİTİF SAHA"

Siyasete girdiğimden bu yana 15 seçimi gözlemledim. Kendi seçimim olarak 4. seçimim bu. Kendi namına şunu söyleyebilirim. 4 seçimim içerisindeki gördüğüm en pozitif saha.

Vatandaşımız bütün kötülüklere rağmen, seçimi iptal etmelerine rağmen. Çaldı dediler çalan yok. Hırsız dediler hırsız yok. Terörist dediler bir tane yok. Buna rağmen seçim iptal edildi. Biz demokrasi tarihine geçen bir seçim daha yaşadık. Bu seçim benim 4 seçim içindeki en pozitif saha. En moral bulduğum sahayı yaşıyorum. Pazarlara çok spontane giriş yapıyorum. Arkadaşlara diyorum ki 'gideceğimiz ilçelere bile ilçe başkanının, adayın bile haberi olmasın'. Bir pazara çat diye sokak arasından giriyoruz.

Bir tarafa başlıyoruz yürümeye. Pazar ziyaretlerim 1-1,5 saat sürüyor. Allah'ıma şükürler olsun en organik sınav yeri. Çok gururluyum. Milletimize güzel şeyler hissettirmişiz. Bir aşama sonrası için bundan sonraki sorumluluğumun daha büyük olduğunu hissettiriyor. Ona da hazırım.

"POLEMİKLER HER SEÇİMİN SOSUDUR"

Polemikler her seçimin bir sosudur. Önemli olan polemiğin makul seviyede olabilmesidir. Anlamsız, can yakıcı gereksiz şeyler olsa da genel anlamda benim için çok kötü ortam değil. Şu anda tematik sunumlarımızı yapıyoruz.

Bugün ulaşımla ilgili yaptık. Birinci sıraya bu seçimde önümüzdeki 5 yılın hatta daha sonraki yılların öncüsü olacak bütün konularla alakalı projelerini ya da hazırlıklarını sunan süreç ortaya koyuyoruz. En yakın rakibimizin bizim projelerimizi okuması da açıkçası bizim için keyif. Öylesine projelerimiz halkçı, insanları için, ihtiyaçları için statüde ve akışta ki, temel projelerini bile unuttular. Mesela Kanalistanbul'u ağızlarına alamıyorlar.

Sanırsınız ki lillahil Fatiha. Düne kadar 'yapacağız' diye hırslı açıklamaların yanısıra bu seçimde unuttular. Genel seçimde de unuttular. Biz bu işin İstanbul için trajik sona doğru gidiş olduğunu anlattık. Halk zaten Kanalistanbul'un ne olduğunu bilmiyordu, öğrendi. Yüzde 70'in üstündeki insanımız 'hayır kardeşim Kanalistanbul işine karşıyım' dedi. Şimdi adını alamıyorlar ağızlarına. Milletin gündeminde olmayan en yuvarlak en vasat tarifler. Her proje net.

Yok öyle uydurma. 650 bin konut yapacağım vs. Bugüne kadar yapamadığınız, yanına bile yaklaştığınız kavramlar zaten proje değil. Makul projeler zaten bizim açıklamalarımız."

"PROJELERİN BÜYÜK KISMI HAYATA GEÇTİ"

Her proje net. Yok öyle uydurma. 650 bin konut yapacağım vs. Bugüne kadar yapamadığınız, yanına bile yaklaştığınız kavramlar zaten proje değil. Makul projeler zaten bizim açıklamalarımız. Biz söylediğimiz projelerin büyük kısmını harekete geçirdik. Yüzde 80'ler civarında diyordum ama. Biz 150 kreş hedefliyorduk, 100 tanesini bitirdik. 50'si devam ediyor. 200 hedef koyduk. Bunları eksik yaptık kavramına katmıyorum.

Anne kart, halk süt bir sürü projemizin tamamı. Dediğimiz işlerin gerçekten yüzde 20'si, yüzde 15'i başlayamamıştır, engelleri vardır. Parasını bulduk, Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı. 18 ay önce ihaleye çıkardık. 550 milyon Euro. Fonu bulmuşuz. Avrupa'da Fransız Kalkanı Bankası, Avrupa'da Yatırım ve Kalkınma Bankası ile protokolümüz var. Yazık, ayıp günah. 10-12 yıllık borçlanmalar. Biz onu aldıktan sonra ki yaklaşık 1 milyar Euro'ya yakın.

Bakanlıktan onay çıkmış, sadece Cumhurbaşkanı imzasıyla yatırım planına alınmadığı için bekliyor. Beni en çok üzen işlerden bir tanesi odur. Beni en çok üzen budur. Bunun adı yatırım planına alınması. Plana alındığı anda sizin yurtdışındaki finans kuruluşuna atma yetkisi oluşuyor.

Bize kefil değil, Hazine garantisi falan değil. Kuzeyde TEM Otoyolu'nda, ikinci bölümde, ikinci bir lineer yapılanma var. D-100 karayolu, üzücüdür ki TEM de caddeye dönüştü. Bu yoğun, düzensiz kentsel gelişmeyle ya da kentleşememe ile ilgili problem. Bu işi yaparız diye göreve gelir gelmez bir çalışma yapmıştık. 1-1,5 yıl sonra yapılan çalışmalar önümüze Hızray diye çağın en önemli projesini koydu. Hızray şu anda Sabiha Gökçen-Beylikdüzü'nü bağlayan, TEM bölgesini içine alan, 170 km. hızıyla 55 dakikada ulaşan, 13 metro durağı olan muazzam hızlı tren. 1,5 milyonu taşıyan bir tren. Bu Londra'da var, Paris'te var.

Aynı şekilde Moskova'da yapılıyor. Hızray projesinin bakanlığa sunumu yapıldı gayet beğenildi. Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere'ye varıncaya kadar görücüye çıkardık.

Tarihin en mega işi İstanbul açısından. Şu anda 'park et devam et' sürecini başlattık. İstediğimiz kapasitede olmadı ama var mı var. 50 binden fazla otopark yaptık. Biz büyükşehir belediyesini devraldıktan sonra işletmesi İSPARK'ta olan binlerce otopark sözleşmesi ilçe belediyeleri tarafından iptal edildi. İşletmelerin çoğu ilçe belediyelerine devredildi. Bu konuda devletin bazı kurumlarına ait sözleşmeler de iptal edildi. Bize kamu bankalarında olduğu gibi bu alanda garip muameleye tabi tutulduk ama hepsini aşacağız, öğreteceğiz. Evlilik desteğimiz var. Her ilçede hemen hemen evlilik desteğimizden çok insan faydalandı. O desteğimizi ciddi anlamda artırdık. 30 bin lira destek projesini açıkladık. Daha önce belediyelere verilmiş olmasına rağmen tıp merkezini Esenyurt'ta açmak istedik, Sağlık Bakanlığı onay vermedi. Hatta bir iki yerde başvurumuza cevap bile verilmedi.

"100 BİN KONUT 5 SENE İÇİN BÜYÜK BİR HAMLEDİR"

100 bin konut vaadimiz yok. 100 bin konut tamamen uydurma. 100 bin konut meselesi Meclis'te yaptığım konuşmadan alıntılandı. Bir seferberlik duygusu içerisinde, çok hızlıca, konuşmada sayın Kurum'a bakanlık ziyaretinden bahsediyorum. 100 bin konutun İstanbul'da güçlendirilmesini sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. Bunu aldılar 100 bin konut, 100 bin konut. Bizim 10 bin konut vaadimiz var. Söylediğimiz her işi ya başardık ya devam ediyoruz. İstanbul'da derdi olmayan 'şu kadar konut yaptık' der ama hayatta öyle bir başarısı yoktur. 650 bin konut vaat etti değil mi aday? Bir yayında gördüm, Esenler Belediye Başkanı 'niye garipsiyorlar ki, yapılır' dedi. 650 bin yapılır dedi. TOKİ'nin ne kadar iş yaptığını biliyor musunuz İstanbul'da. 2002-2023'de tamamlanan 61 bin konut. 5 yılda TOKİ'nin İstanbul'da yaptığı konut sayısı 8 bin 500. 5 yıldaki yıllık performansı 2800. İlçe belediyeleri onlarda, iktidar onlarda.

"650 BİN KONUT YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yıllık performansı bu. 650 bin konut dediğiniz şey Türkiye'nin hane konut ortalaması 3 küsür kişi. Çarptığınızda 2 milyonun üzerinde insan. 2 milyonun üzerinde insan İstanbul'a gelecek, yaşayacak ya da artacak. Gerçekten uydurma, tamamen insanların algısına oynayan bir düzen diyorum. 650 bin konutun sınıfı önemli. Güçlendirecek misiniz, yıkıp yapacak mısınız, rezerv alanlarına konut mu yapacaksınız? Bu konuda 30 yıla yakın, doğduğum doğalı, o insanların taleplerinin karşılık bulduğu içinde olan bir insanım.

Seferberlik dediğinizin tasarlanması 2 sene. 100 bin konut büyük bir hamledir. 5 sene için. Ciddi bir iştir. Bahsettiğim şey, kent içindeki depremde mücadele eden insanların iyileştirilmiş yapılara kavuşturulması meselesi. Yoksa aç askeri alanı yap lüks konut, satarsan satarsın, satmazsa dursun. Bomboş askeri alanı riskli alan ediyor, anlamsız yerleri riskli alan ilan ediyor. Gecekondu alanları zaten yapılaşma düzeneği üzerinden dönüştürülür. Sınavını iyi veremedi Şehircilik Bakanlığı. TOKİ iyi veremedi. Biz elimizden geleni yaptık.

"İSTANBUL'UN CİDDİ PLAN VE TAPU SORUNU VAR"

Depremle mücadeleyi sadece kentsel dönüşüm olarak da ele alamazsınız. Viyadüklerin iyileştirilmesi, İSKİ, İGDAŞ'ın altyapılarını yapmak, yaya geçitlerinde iyileştirme depremle olan mücadelenizin önemli parçası. İstanbul'un yıllarca yapılan mikro bölgeleme çalışmaları vardır. İstanbul'un hem yapısal hem zeminle ilgili programlamak. Bu aslında İstanbul'da depremle mücadelede en önemli verinin tabanıdır. İstanbul'un ciddi plan ve tapu sorunu var. Planı yoksa yıkamıyorsun, tapusu yoksa hiçbir şey yapamıyorsun. İstanbul'da tapu sorununa çözüm getiren yönetim olduk biz.

"39 İLÇENİN TAMAMINDA BÖLGE PLANINDA BAŞARI ELDE ETTİK"

90'dan fazla bölgenin nazım imar planını bitirdik. 39 ilçenin tamamında bölge planında başarı elde ettik. Oybirliği ile çıkarttık. Bunları çıkartmak büyük marifet. Şeffaflıkla yaptık. Mahallenin insanları, muhtarları işin içine kattık. Plan süreçlerini bütünlüklü şekilde yaptık. İBB tarihinde bu kadar bölge planı 5 yıl içinde çıkartılamamıştır. Sizin 5 katlı binanınız var. Ama yeni plan 3 kat gösteriyor. 2 kat gitmiş. Zeminde de probleminiz yok. Ama plan geçerken mağdur edilmişsiniz. Yaşıyorum ben bunu şikayet olarak. O zaman insanlara şu hakkı verelim. Planı var, ruhsatı var, binayı yapmış, yıkıp yapacak. 39 ilçenin tamamında bu hakkın insanlara verilmesini sağladık. Bu seferberliği sağlıyor. Avcılar gibi kritik ilçelerde planı çıkarttık. Avcılar'da 16-17 bin konut kentsel dönüşüme girdi ve binalarını yeniledi.